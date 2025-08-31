ΠΑΣΟΚ: 6 χρόνια Νέα Δημοκρατία| Αποτύχατε. Να η Ελλάδα που παραδίδετε

Σειρά συνεντεύξεων θα παραχωρησουν από την Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου στελέχη του ΠΑΣΟΚ με στόχο να αναδείξουν τη «Μαύρη Βίβλο» της εξαετούς διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας.

Σύμφωνα με την Χαριλάου Τρικούπη οι αρμόδιοι Βουλευτές και Τομεάρχες του του κόμματος την πρώτη εβδομάδα του μήνα, θα παρουσιάσουν τα πεπραγμένα της κυβέρνησης στους κρίσιμους τομείς της οικονομίας, της παραγωγικής ανασυγκρότησης, του κόστους διαβίωσης, της πολιτικής προστασίας και των θεσμών υπό τον γενικό τίτλο: «6 χρόνια Νέα Δημοκρατία| Αποτύχατε. Να η Ελλάδα που παραδίδετε».

Ειδικότερα οι συνεντεύξεις Τύπου θα πραγματοποιηθούν στα κεντρικά γραφεία του κόμματος στις 12 το μεσημέρι.

Αναλυτικά το πρόγραμμα έχει ως εξής:

Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου

6 χρόνια ΝΔ| Αποτύχατε. Να η Ελλάδα που παραδίδετε στην ανάπτυξη

Ομιλητές: Π. Γερουλάνος, Π. Κουκουλόπουλος, Μ. Χνάρης, Γ. Παλαιοδήμος, Κ. Γάτσιος

Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου

6 χρόνια ΝΔ| Αποτύχατε. Να η Ελλάδα που παραδίδετε στις κοινωνικές ανισότητες

Ομιλητές: Μ. Αποστολάκη, Γ. Νικητιάδης, Π. Χρηστίδης, Φ. Παρασύρης, Ι. Τσίμαρης

Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου

6 χρόνια ΝΔ| Αποτύχατε. Να η «ανθεκτική» Ελλάδα που παραδίδετε

Ομιλητές: Α. Πουλάς, Μ. Χριστοδουλάκης, Μ. Χάλαρης, Π. Δημόπουλος

Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου

6 χρόνια ΝΔ| Αποτύχατε. Να η Ελλάδα που παραδίδετε στην ποιότητα της δημοκρατίας και των θεσμών*

Ομιλητές: Ε. Λιακούλη, Π. Δουδωνής, Χ. Κακλαμάνης, Κ. Γεωργάκη