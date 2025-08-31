ΔΕΘ: Αναπαλαίωση διλημμάτων με το βλέμμα στη μεσαία τάξη και σενάριο για μέτρο – έκπληξη

Με ένα δίλλημα που είχε χρησιμοποιηθεί και στο παρελθόν – και συγκεκριμένα το «σταθερότητα ή περιπέτειες»- και με ένα οικονομικό πακέτο εστιασμένο στη μεσαία τάξη θέλει η κυβέρνηση να κάνει φθινοπωρινό restart.

Οι τελευταίες πινελιές μπαίνουν στο πακέτο που θα ανακοινώσει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ενώ δεν αποκλείεται στο παρά πέντε να κλειδώσει και κάποιο μέτρο έκπληξη.

Στο στρατόπεδο της Ν.Δ. θα επιχειρήσουν μια φυγή προς τα εμπρός σε ένα δύσκολο πολιτικά περιβάλλον, καθώς στις τελευταίες δημοσκοπήσεις οι αναποφάσιστοι αποτελούν το …δεύτερο κόμμα και τα «γαλάζια» ποσοστά έχουν επηρεαστεί μετά τις αποκαλύψεις για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Περισσότερα από δύο χρόνια έχουν περάσει από την εκλογική νίκη του 2023 και το κυβερνών κόμμα αναζητά τρόπο να συνδεθεί με ψηφοφόρους που στην πορεία απογοητεύτηκαν και στράφηκαν στη δεξαμενή των αναποφάσιστων.

Αδιαμφισβήτητα το μεγαλύτερο μέρος της ομιλίας του πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη θα είναι αφιερωμένο στην οικονομία, καθώς η ακρίβεια ροκανίζει το εισόδημα των νοικοκυριών. Το βασικό πακέτο των μέτρων θα εστιάζει στις φοροελαφρύνσεις, ωστόσο παράλληλα στοχευμένες παρεμβάσεις θα υπάρχουν για δύο σύγχρονες προκλήσεις: το δημογραφικό και το στεγαστικό.

Κυβερνητικές πηγές σημειώνουν χαρακτηριστικά πως «το δημογραφικό είναι μεσομακροπρόθεσμα το σημαντικότερο εθνικό πρόβλημα της χώρας» και επισημαίνουν πως «σημαντικό μέρος των ανακοινώσεων του πρωθυπουργού θα επικεντρώνονται στη στήριξη της ελληνικής οικογένειας». Εστιάζουν δε ιδιαιτέρως στη μείωση των άμεσων φόρων, επισημαίνοντας πως «είναι απάντηση και στην πίεση της ακρίβειας».

Παράλληλα από το Μαξίμου εκπέμπουν το μήνυμα πως το πακέτο είναι κοστολογημένο και δεν θέτει σε κίνδυνο την δημοσιονομική ισορροπία. Οι «γαλάζιοι» κατηγορούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης πως καταθέτουν ουτοπικές προτάσεις και πως δεν έχουν αξιόπιστη εναλλακτική πρόταση για την επόμενη ημέρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες στη ΔΕΘ – παράλληλα με την παρουσίαση του οικονομικού πακέτου – ο πρωθυπουργός θα αναφερθεί σε κινήσεις που γίνονται στο πεδίο της καθημερινότητας (π.χ. στην υγεία και στην παιδεία) αλλά και σε μια σειρά έργων που υλοποιούνται σε περιφερειακό επίπεδο. Θα υπογραμμίσει δε πως μια σειρά προεκλογικών υποσχέσεων έχουν ήδη υλοποιηθεί και στο δρόμο προς τις επόμενες κάλπες από την κυβέρνηση επιστρατεύουν το σύνθημα «το είπαμε το κάναμε»

Ποια σήματα θα εκπέμψει ο Μητσοτάκης

Από τη Θεσσαλονίκη ο πρωθυπουργός αναμένεται να επαναλάβει εκ νέου πως εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Σύμφωνα με πληροφορίες δεν θα εστιάσει ιδιαιτέρως στην τοποθέτηση του στα κόμματα της αντιπολίτευσης αλλά αναμένεται να επαναλάβει πως η κυβέρνηση προχωρά απρόσκοπτα στην υλοποίηση του προγράμματός της «απέναντι στην ολοένα και αυξανόμενη πόλωση και στην τοξικότητα και στα fake news».

Παράλληλα θα δώσει ιδιαίτερα έμφαση στη σημασία της σταθερότητας, με το βλέμμα στραμμένο σε ένα κοινό που δεν θέλει περιπέτειες, και θα αναφερθεί ευρύτερα στο γεωπολιτικό περιβάλλον. Κυβερνητικές πηγές αναφέρονται στις εξελίξεις στη γηραιά ήπειρο και σημειώνουν ότι εκτός από τη Γαλλία και άλλες χώρες βρίσκονται σε διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος και υποχρεούνται από τους ευρωπαϊκούς κανόνες να μειώσουν το έλλειμμά τους είτε με αυξήσεις φόρων είτε με περικοπές δαπανών. Επισημαίνουν δε πως, σε αυτή τη συγκυρία, η Ελλάδα μπορεί να παράγει όχι απλά πρωτογενή αλλά και πραγματικά πλεονάσματα και έτσι δίνεται η δυνατότητα για μειώσεις φόρων και αυξήσεις δαπανών, σε κρίσιμους τομείς, όπως είναι η υγεία και η παιδεία.

Στο «γαλάζιο» στρατόπεδο αναμένουν τις δημοσκοπήσεις που θα γίνουν μετά τη ΔΕΘ για να δουν πως «υποδέχθηκαν» οι πολίτες τα μέτρα και αν θα σταματήσει η διαρροή προς τη δεξαμενή των αναποφάσιστων. Παράλληλα βέβαια ετοιμάζονται για ένα δύσκολο φθινόπωρο, καθώς η πίεση της αντιπολίτευσης αναμένεται να ενταθεί για τον ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά για άλλα θέματα αιχμής.