Εφημερίδες: Τα πρωτοσέλιδα της Κυριακής

Δείτε τι γράφουν την Κυριακή οι εφημερίδες στα πρωτοσέλιδα:
ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ: “Μέτρα για ευάλωτους και τη μεσαία τάξη”
ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: “Ο ΚΥΡΙΑΚΟΣ στο δωμάτιο ΠΑΝΙΚΟΥ!”
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ της Κυριακής: “10+1 ΜΕΤΡΑ για τη μεσαία τάξη”
ΕΣΤΙΑ: “Ουδέτερη ζώνη το Αιγαίο με μυστικό συνυποσχετικό!”
Η ΑΥΓΗ της Κυριακής: “Αυτά που δεν θα πει αυτά που δεν αλλάζει- Μητσοτάκης στη ΔΕΘ”
Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: “Κλειστά 700 σχολεία κάθε χρόνο”
ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ: “ΠΑΡΟΧΕΣ & ΔΙΛΗΜΜΑΤΑ απο τον Μητσοτάκη”
Documento: “Κόμβος θανάτου η Ελλάδα”
Real News: “Το πακέτο για τις αυξήσεις του 2026”
ΤΟ ΒΗΜΑ της Κυριακής: “”Τι δεν θέλω να ακούσω στη ΔΕΘ” “
ΤΟ ΠΑΡΟΝ της Κυριακής: “ΕΘΝΙΚΟ ΦΙΑΣΚΟ”
ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΚONTRA: “Πιέσεις να τα δώσει όλα στη ΔΕΘ για να σωθούν απο την κατρακύλα”
VOICE: “ΠΟΙΟΣ “ΦΟΥΣΚΩΝΕΙ” ΤΗ ΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ OPTIMA BANK”