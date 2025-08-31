Logo Image

Εφημερίδες: Τα πρωτοσέλιδα της Κυριακής

Πολιτική

Εφημερίδες: Τα πρωτοσέλιδα της Κυριακής

Dimitris Kapantais / SOOC

Οικονομία και Πολιτική στο επίκεντρο

Δείτε τι γράφουν την Κυριακή οι εφημερίδες στα πρωτοσέλιδα:

ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ: “Μέτρα για ευάλωτους και τη μεσαία τάξη”

ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: “Ο ΚΥΡΙΑΚΟΣ στο δωμάτιο ΠΑΝΙΚΟΥ!”

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ της Κυριακής: “10+1 ΜΕΤΡΑ για τη μεσαία τάξη”

ΕΣΤΙΑ: “Ουδέτερη ζώνη το Αιγαίο με μυστικό συνυποσχετικό!”

Η ΑΥΓΗ της Κυριακής: “Αυτά που δεν θα πει αυτά που δεν αλλάζει- Μητσοτάκης στη ΔΕΘ”

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: “Κλειστά 700 σχολεία κάθε χρόνο”

ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ: “ΠΑΡΟΧΕΣ & ΔΙΛΗΜΜΑΤΑ απο τον Μητσοτάκη”

Documento: “Κόμβος θανάτου η Ελλάδα”

Real News: “Το πακέτο για τις αυξήσεις του 2026”

ΤΟ ΒΗΜΑ της Κυριακής: “”Τι δεν θέλω να ακούσω στη ΔΕΘ” “

ΤΟ ΠΑΡΟΝ της Κυριακής: “ΕΘΝΙΚΟ ΦΙΑΣΚΟ”

ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΚONTRA: “Πιέσεις να τα δώσει όλα στη ΔΕΘ για να σωθούν απο την κατρακύλα”

VOICE: “ΠΟΙΟΣ “ΦΟΥΣΚΩΝΕΙ” ΤΗ ΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ OPTIMA BANK”

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube