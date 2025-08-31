Εφημερίδες: Τα πρωτοσέλιδα της Κυριακής

Δείτε τι γράφουν την Κυριακή οι εφημερίδες στα πρωτοσέλιδα:

ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ: “Μέτρα για ευάλωτους και τη μεσαία τάξη”

ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: “Ο ΚΥΡΙΑΚΟΣ στο δωμάτιο ΠΑΝΙΚΟΥ!”

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ της Κυριακής: “10+1 ΜΕΤΡΑ για τη μεσαία τάξη”

ΕΣΤΙΑ: “Ουδέτερη ζώνη το Αιγαίο με μυστικό συνυποσχετικό!”

Η ΑΥΓΗ της Κυριακής: “Αυτά που δεν θα πει αυτά που δεν αλλάζει- Μητσοτάκης στη ΔΕΘ”

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: “Κλειστά 700 σχολεία κάθε χρόνο”

ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ: “ΠΑΡΟΧΕΣ & ΔΙΛΗΜΜΑΤΑ απο τον Μητσοτάκη”

Documento: “Κόμβος θανάτου η Ελλάδα”

Real News: “Το πακέτο για τις αυξήσεις του 2026”

ΤΟ ΒΗΜΑ της Κυριακής: “”Τι δεν θέλω να ακούσω στη ΔΕΘ” “

ΤΟ ΠΑΡΟΝ της Κυριακής: “ΕΘΝΙΚΟ ΦΙΑΣΚΟ”

ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΚONTRA: “Πιέσεις να τα δώσει όλα στη ΔΕΘ για να σωθούν απο την κατρακύλα”

VOICE: “ΠΟΙΟΣ “ΦΟΥΣΚΩΝΕΙ” ΤΗ ΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ OPTIMA BANK”