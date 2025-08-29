Ο Ν. Δένδιας συμμετείχε στην άτυπη σύνοδο των υπουργών Άμυνας της ΕΕ στην Κοπεγχάγη

Στην άτυπη σύνοδο των υπουργών Εξωτερικών και Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην Κοπεγχάγη, συμμετείχε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας.

Οι υπουργοί Άμυνας συζήτησαν για την κατάσταση στην Ουκρανία, όπως και για την αμυντική ετοιμότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο της Λευκής Βίβλου «Αμυντική Ετοιμότητα 2030». Παράλληλα, συζητήθηκαν οι αποστολές και επιχειρήσεις της Ε.Ε, στο πλαίσιο της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας.

Στο περιθώριο του άτυπου συμβουλίου των Ευρωπαίων υπουργών ο κ.Δένδιας συναντήθηκε με τον ομόλογό του της Κυπριακής Δημοκρατίας, Βασίλη Πάλμα, με τον οποίο συζήτησε για την ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας των δύο κρατών σε διάφορους τομείς, συμπεριλαμβανομένης της καινοτομίας, καθώς και για τις τρέχουσες εξελίξεις ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή.