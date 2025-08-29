Σκληραίνει η «οδομαχία» για τη Βασιλίσσης Όλγας – Δεν θα κάνει πίσω, διαμηνύει ο δήμος Αθηναίων

Με πόλεμο ανακοινώσεων συνεχίζεται η κόντρα κυβέρνησης – δήμου Αθηναίων για τη λεωφόρο Βασιλίσσης Όλγας.

Δήμος Αθηναίων: «Η Βασιλίσσης Όλγας ανήκει στους πολίτες και όχι στις πολιτικές σκοπιμότητες»

Απαντώντας στην κοινή ανακοίνωση που εξέδωσαν νωρίτερα τα υπουργεία Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πολιτισμού, Υποδομών και Μεταφορών, ο δήμος Αθηναίων διαμήνυσε ότι δεν θα κάνει πίσω, τονίζοντας πως «η Βασιλίσσης Όλγας ανήκει στους πολίτες και όχι στις πολιτικές σκοπιμότητες».

Ο δήμος Αθηναίων κάνει λόγο για «πρακτικές που αγνοούν τη βούληση των πολιτών και της πλειοψηφίας στο Δημοτικό Συμβούλιο», ενώ καλεί κόμματα και βουλευτές να πάρουν ξεκάθαρη θέση.

Συγκεκριμένα, η ανακοίνωση του δήμου Αθηναίων αναφέρει: «Τρία υπουργεία ενώνονται για να υπερασπιστούν τον ηττημένο των εκλογών κ. Μπακογιάννη, εις βάρος των πολιτών. Με μια πρωτοφανή πρακτική αγνοούν τη βούληση των πολιτών και της ευρύτερης πλειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου της Αθήνας».

«Πριν 5 χρόνια ο κ. Μπακογιάννης στο πλαίσιο του καταστροφικού ‘’Μεγάλου Περίπατου”, έκλεισε τη Βασιλίσσης Όλγας με δήθεν επίκληση του Covid. Σχεδίασε τη μετατροπή του σε ‘’privé” δρόμο για τους χρήστες του γηπέδου τένις στην περιοχή και για τους θαμώνες του καφέ του Ζαππείου. Τότε κανένας υπουργός δεν μίλησε. Σήμερα παριστάνουν τους ‘’θεματοφύλακες του νόμου” για να μπλοκάρουν τον Δήμο Αθηναίων. Τους υπενθυμίζουμε ότι η Βασ. Όλγας ανήκει στους πολίτες και όχι στις πολιτικές σκοπιμότητες» επισημαίνει ο δήμος Αθηναίων.

Και η ανακοίνωση καταλήγει: «Ο δήμος Αθηναίων δεν θα κάνει πίσω. Με κάθε θεσμικό μέσο θα κάνουμε ό,τι χρειαστεί για να υπερασπιστούμε το δημοκρατικό αίτημα των πολιτών για μια πόλη ανοιχτή, δίκαιη και βιώσιμη. Καλούμε όλα τα κόμματα και τους βουλευτές της Αθήνας να πάρουν ξεκάθαρη θέση. Το δικαίωμα στην πόλη είναι θέμα Δημοκρατίας».

Η κοινή ανακοίνωση τριών υπουργείων κατά του δήμου

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα, τα συναρμόδια υπουργεία υπογράμμισαν σε κοινή ανακοίνωσή τους ότι οι αλλαγές που ανακοίνωσε ο δήμος Αθηναίων δεν έχουν έννομα αποτελέσματα και ότι κάθε τροποποίηση απαιτεί νέες εγκρίσεις και τήρηση του θεσμικού πλαισίου.

Τα υπουργεία Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πολιτισμού, Υποδομών και Μεταφορών επεσήμαναν στην κοινή τους ανακοίνωση ότι οποιαδήποτε αλλαγή στον τρόπο λειτουργίας της οδού Βασιλίσσης Όλγας προϋποθέτει εκ νέου αποφάσεις από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Αρχαιολογικός χώρος

Η Βασιλίσσης Όλγας βρίσκεται εντός του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου της Αθήνας και, όπως τονίζεται στην κοινή ανακοίνωση, κατά τη διάρκεια του έργου ανάπλασης που βρίσκεται σε εξέλιξη έχουν αποκαλυφθεί σημαντικές αρχαιότητες, οι οποίες συντηρούνται και αναδεικνύονται. Ο δρόμος, παράλληλα, αποτελεί κοινόχρηστο χώρο ιδιαίτερης σημασίας.

Για τον λόγο αυτό, επισημαίνεται στην κοινή ανακοίνωση, η υφιστάμενη ανάπλαση έχει λάβει όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις: τόσο από το Κεντρικό Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής (πράξη 321/19η συνεδρίαση 2021) όσο και από το Υπουργείο Πολιτισμού (αποφάσεις ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ03/56665/2802 και 3769/14-02-2022), για λογαριασμό της «Ανάπλασης ΑΕ». Η εταιρεία εποπτεύεται από τα συναρμόδια υπουργεία και χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους.

Το τραμ

Επιπλέον, όπως υποστηρίζουν τα υπουργεία, λόγω της διέλευσης του τραμ, απαιτείται και η σύμφωνη γνώμη του ΟΑΣΑ, όπως προβλέπεται από τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, ενώ η συμβατότητα των όποιων αλλαγών με τη νομοθεσία και τις συγκοινωνιακές μελέτες ελέγχεται από τις Τεχνικές Υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

Κατά συνέπεια, οι πρόσφατες ανακοινώσεις του δήμου Αθηναίων για την οδό Βασιλίσσης Όλγας «δεν παράγουν έννομα αποτελέσματα», τονίζεται στην ανακοίνωση.

Τι έχει ανακοινώσει ο Χάρης Δούκας

Σημειώνεται ότι στα μέσα Αυγούστου ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, είχε προαναγγείλει πως η λεωφόρος θα επιστρέψει στον οδικό χάρτη της πρωτεύουσας.

«Η Βασιλίσσης Όλγας ξαναγίνεται ένας δρόμος που ενώνει την πόλη, αποσυμφορίζει την κυκλοφορία και αναδεικνύει την Αθήνα που θέλουμε» ανέφερε σε ανάρτησή του ο κ. Δούκας και παρουσίαζε αναλυτικά την πορεία των έργων στην λεωφόρο, εως ότου ανοίξει οριστικά για τους οδηγούς.