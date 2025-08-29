Ν. Φαραντούρης: Ζητά τιμαριθμική αναπροσαρμογή της φορολογικής κλίμακας

«Αν οι φορολογικές κλίμακες δεν προσαρμόζονται στον πληθωρισμό, τότε οι αυξήσεις μισθών που απλώς καλύπτουν την ακρίβεια ωθούν τον φορολογούμενο σε υψηλότερο φορολογικό συντελεστή», σημείωσε ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και μέλος της Επιτροπής Προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νικόλας Φαραντούρης, ζητώντας από την κυβέρνηση «τιμαριθμοποίηση» της φορολογικής κλίμακας.

«Όσο κι αν αυξάνεται ο πληθωρισμός, οι φορολογικές βαθμίδες παραμένουν παγωμένες. Ένα επίδομα ή μια μικρή αύξηση που μπορεί θα δοθεί για να «ισοφαρίσει» την ακρίβεια, αρκεί για να σπρώξει έναν εργαζόμενο σε υψηλότερη φορολογική κλίμακα. Το αποτέλεσμα; Πληρώνουμε τελικά περισσότερους φόρους, ενώ δεν γινόμαστε πλουσιότεροι», εξήγησε ο Έλληνας Ευρωβουλευτής, μιλώντας στη ΕΡΤ.

«Απαράδεκτη ανισορροπία»

Σύμφωνα με τον ευρωβουλευτή Νικόλα Φαραντούρη, η εικόνα των φορολογικών εσόδων δείχνει μία απαράδεκτη ανισορροπία, που δεν θα έπρεπε να υπάρχει.

Συγκεκριμένα:

Με βάση τα επίσημα στοιχεία από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) και το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τα φορολογικά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού της Ελλάδας για το 2024 ανήλθαν σε 68,787 δισ. ευρώ, σημειώνοντας ιστορική υπέρβαση του στόχου κατά 5,8 δισ. ευρώ (+9,36%).

Κατανομή των φορολογικών εσόδων για το 2024 ανά κατηγορία φόρων

1. Φόρος Εισοδήματος: 23,991 δισ. ευρώ (34,9%)

Ο φόρος εισοδήματος αποτελεί τη μεγαλύτερη πηγή εσόδων, παρουσιάζοντας αύξηση 14,76% σε σχέση με το 2023.

2. Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ): 18,687 δισ. ευρώ (27,2%)

Ο ΦΠΑ κατέγραψε εκτόξευση κατά 16,31%, αποτελώντας τη δεύτερη μεγαλύτερη πηγή εσόδων.

3. Ειδικοί Φόροι Κατανάλωσης (ΕΦΚ): 7,252 δισ. ευρώ (10,5%).Οι ΕΦΚ αυξήθηκαν κατά 234 εκατ. ευρώ (+3,3%).

4. ΕΝΦΙΑ (Φόρος Ακίνητης Περιουσίας): 2,467 δισ. ευρώ (3,6%)

5. Φόροι Μεταβίβασης Ακινήτων: 342 εκατ. ευρώ (0,5%)

Στο εννεάμηνο 2024 εισπράχθηκαν 341,64 εκατ. ευρώ από φόρους μεταβίβασης ακινήτων, με αύξηση 21,2% σε σχέση με το 2023.

6. Φόροι Κληρονομιών, Γονικών Παροχών και Δωρεών: 170 εκατ. ευρώ.(+14,5%).