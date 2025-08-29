Κ. Ζαχαριάδης: Αρχισαν οι δικαιολογίες για αλλαγή εκλογικού νόμου

Προοίμια αλλαγής εκλογικού νόμου διακρίνει ο ΣΥΡΙΖΑ στη σημερινή τοποθέτηση του Παύλου Μαρινάκη, καλώντας τον πρωθυπουργό να ξεκαθαρίσει την ημερομηνία των εκλογών και το εκλογικό σύστημα.

Σε σχετική του ανάρτηση, ο εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος Κ. Ζαχαριάδης σημειώνει: «Άρχισαν οι δικαιολογίες για την αλλαγή του εκλογικού νόμου από τον ίδιο τον κ. Μητσοτάκη παρά τις επανειλημμένες διαψεύσεις του κ. Μαρινάκη. Το βασικό επιχείρημα είναι «να μην γίνουμε Γαλλία»… Ναι αυτό είναι το επιχείρημα «να μην γίνει η Ελλάδα – Γαλλία»! Και πως θα αποφύγουμε αυτό το κακό; Θα πρέπει να έχουμε «πολιτική σταθερότητα» δηλαδή «μονοκομματικές κυβερνήσεις». Και πως θα έχουμε μονοκομματικές κυβερνήσεις; …

Παραδοχή συρρίκνωσης, ηττοπάθεια και ισορροπίες με τους βουλευτές της περιφέρειας της ΝΔ που γνωρίζουν ότι με το σημερινό εκλογικό σύστημα δεν έχουν καμία δυνατότητα εκλογής»

Ο κ. Ζαχαριάδης ολοκληρώνει την ανάρτησή του γράφοντας: «Ξεκαθαρίστε τώρα κ. Μητσοτάκη την ημερομηνία των εκλογών και το εκλογικό σύστημα. Όχι άλλα παιχνίδια με τη Δημοκρατία και τη χώρα».