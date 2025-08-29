«Στα χαρακώματα» κυβέρνηση και Δήμος Αθηναίων για τη Βασιλίσσης Όλγας

Μαίνεται η κόντρα για την οδό Βασιλίσσης Όλγας, με τα συναρμόδια υπουργεία να υπογραμμίζουν ότι οι αλλαγές που ανακοίνωσε ο Δήμος δεν έχουν έννομα αποτελέσματα και ότι κάθε τροποποίηση απαιτεί νέες εγκρίσεις και τήρηση του θεσμικού πλαισίου.

Τα υπουργεία Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πολιτισμού, Υποδομών και Μεταφορών επισημαίνουν, με κοινή τους ανακοίνωση, ότι οποιαδήποτε αλλαγή στον τρόπο λειτουργίας της οδού Βασιλίσσης Όλγας προϋποθέτει εκ νέου αποφάσεις από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Αρχαιολογικός χώρος

Η Βασιλίσσης Όλγας βρίσκεται εντός του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου της Αθήνας και, όπως τονίζεται στην κοινή ανακοίνωση, κατά τη διάρκεια του έργου ανάπλασης που βρίσκεται σε εξέλιξη έχουν αποκαλυφθεί σημαντικές αρχαιότητες, οι οποίες συντηρούνται και αναδεικνύονται. Ο δρόμος, παράλληλα, αποτελεί κοινόχρηστο χώρο ιδιαίτερης σημασίας.

Για τον λόγο αυτό, επισημαίνεται, η υφιστάμενη ανάπλαση έχει λάβει όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις: τόσο από το Κεντρικό Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής (πράξη 321/19η συνεδρίαση 2021) όσο και από το Υπουργείο Πολιτισμού (αποφάσεις ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ03/56665/2802 και 3769/14-02-2022), για λογαριασμό της «Ανάπλασης ΑΕ». Η εταιρεία εποπτεύεται από τα συναρμόδια υπουργεία και χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους.

Το τραμ

Επιπλέον, όπως υποστηρίζουν τα υπουργεία, λόγω της διέλευσης του τραμ, απαιτείται και η σύμφωνη γνώμη του ΟΑΣΑ, όπως προβλέπεται από τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, ενώ η συμβατότητα των όποιων αλλαγών με τη νομοθεσία και τις συγκοινωνιακές μελέτες ελέγχεται από τις Τεχνικές Υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

Κατά συνέπεια, οι πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Αθηναίων για την οδό Βασιλίσσης Όλγας «δεν παράγουν έννομα αποτελέσματα», τονίζεται στην ανακοίνωση.

Τι έχει ανακοινώσει ο Χάρης Δούκας

Να θυμίσουμε ότι στα μέσα Αυγούστου ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, είχε προαναγγείλει πως η λεωφόρος θα επιστρέψει στον οδικό χάρτη της πρωτεύουσας.

«Η Βασιλίσσης Όλγας ξαναγίνεται ένας δρόμος που ενώνει την πόλη, αποσυμφορίζει την κυκλοφορία και αναδεικνύει την Αθήνα που θέλουμε» ανέφερε σε ανάρτησή του ο κ. Δούκας και παρουσίαζε αναλυτικά την πορεία των έργων στην λεωφόρο, εως ότου ανοίξει οριστικά για τους οδηγούς.