Την Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου η κεντρική ομιλία του Σωκράτη Φάμελλου στη ΔΕΘ

Ο ΣΥΡΙΖΑ θα συμμετέχει στο συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη το απόγευμα του Σαββάτου 6 Σεπτεμβρίου

Σειρά συναντήσεων με παραγωγικούς, οικονομικούς, συνδικαλιστικούς και εργασιακούς φορείς στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την ΔΕΘ, θα έχει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος από την ερχόμενη Δευτέρα 1/9 έως την Τετάρτη 3/9.

Επίσης την Τρίτη 2/9 στις 11:00, ο κ.Φάμελλος θα μιλήσει στην παρουσίαση της Ετήσιας Έκθεσης του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) με θέμα “Πράσινη Μετάβαση & Μικρές Επιχειρήσεις”.

Την Πέμπτη 4/9 στις 12:00 θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη με φορείς της Θεσσαλονίκης σε αίθουσα του Makedonia Palace, ενώ την Παρασκευή 5/9 και το Σάββατο 6/9 θα πραγματοποιηθούν περιοδείες σε Ημαθία, Πέλλα και Πιερία.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα συμμετέχει στο συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη το απόγευμα του Σαββάτου 6/9.

Η κεντρική ομιλία του Σωκράτη Φάμελλου στη ΔΕΘ θα διεξαχθεί στο Βελλίδειο Συνεδριακό Κέντρο το απόγευμα της Τετάρτης 10/9. Την Πέμπτη 11/9 στις 12:00 θα πραγματοποιηθεί η συνέντευξη Τύπου στην Αίθουσα “Αιμίλιος Ριάδης”.

