Δ. Τζανιδάκης στο Naftemporiki TV: Όπως πιέζεται εσωτερικά η Τουρκία, αρχίζει δηλώσεις κατά της Ελλάδας 

Στις δηλώσεις του Τούρκου υπουργού Εξωτερικών Χακάν Φιντάν αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο διεθνολόγος και πολιτικός επιστήμονας, Δημήτρης Τζανιδάκης, μιλώντας στην εκπομπή Rush Hour του Naftemporiki TV με τη Χριστίνα Κουσουνή.

Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά «η Τουρκία όποτε πιέζεται εσωτερικά ή όποτε υπάρχει μία σχετική επικαιρότητα, πάντα αρχίζει κάποιες δηλώσεις εναντίον της Ελλάδας. Ο χρονισμός που έκανε τις δηλώσεις ο Χακάν Φιντάν δεν είναι καθόλου τυχαίος».

«Το παράξενο είναι η παρομοίωση με τον σκύλο του Παβλόφ, ότι ακούει η Ελλάδα “Τουρκία” και τινάζεται και πως ετεροπροσδιορίζεται η ελληνική εξωτερική πολιτική ή όποτε έχουμε κάποιο εσωτερικό πρόβλημα εμείς λέμε τη μαγική λέξη “Τουρκία” και ξαφνικά τα αντανακλαστικά μας ενεργοποιούνται. Αυτό το κάνει κατά κόρον η Τουρκία γιατί η οικονομία της, παρά το ό,τι ακούγεται, παραμένει εξόχως προβληματική» σημείωσε.