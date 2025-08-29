Ν. Δένδιας: Απαράδεκτες και απρεπείς οι δηλώσεις Φιντάν – Παραβιάζουν μια αρχή γνωστή ακόμα και στους πρωτοετείς διπλωμάτες

Απαράδεκτες και απρεπείς χαρακτήρισε ο υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας τις δηλώσεις του Τούρκου υπουργού Εξωτερικών Χακάν Φιντάν.

Σε δηλώσεις του από την Κοπεγχάγη, όπου συμμετέχει στην Άτυπη Σύνοδο των υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο κ. Δένδιας σημείωσε ότι «λυπάμαι ιδιαίτερα για τις δηλώσεις Φιντάν, για τις οποίες με πληροφόρησαν».

«Πέρα από το ότι είναι καθολικά απαράδεκτες και απρεπείς, παραβιάζουν μια αρχή γνωστή ακόμα και στους πρωτοετείς διπλωμάτες: Την αρχή της μη ανάμειξης στην εσωτερική πολιτική άλλων χωρών» πρόσθεσε.

«Λυπάμαι λοιπόν ειλικρινά που επελέγη αυτή η οδός» υπογράμμισε ο υπουργός Άμυνας.

— Nikos Dendias (@NikosDendias) August 29, 2025

Προκλητική επίθεση Φιντάν κατά Ελλάδας: «Χρησιμοποιούν την Τουρκία σαν πολιτική ασπιρίνη»

Υπενθυμίζεται ότι νέες βολές κατά της χώρας μας εξαπέλυσε ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, βάζοντας στο στόχαστρό τους Έλληνες πολιτικούς, τους οποίους εγκάλεσε ότι καλλιεργούν συστηματικά το «αντιτουρκικό αίσθημα». Έκανε δε προσωπική αναφορά – επίθεση στον Νίκο Δένδια.

Σε συνέντευξή του στο τηλεοπτικό δίκτυο TGRT Haber, ο Φιντάν υποστήριξε μεταξύ άλλων ότι κάθε φορά που οι Έλληνες πολιτικοί αντιμετωπίζουν εσωτερικά προβλήματα, «επιστρατεύουν» το ζήτημα της Τουρκίας για να μετατοπίσουν την ατζέντα.

«Στην εσωτερική πολιτική της Ελλάδας, τα θέματα που αφορούν την Τουρκία είναι πάντα στην πρώτη γραμμή. Είναι σαν μια πολιτική ασπιρίνη: αν έχεις πρόβλημα, φέρε στην επικαιρότητα την Τουρκία, τη Μεσόγειο, το Αιγαίο», είπε χαρακτηριστικά, κάνοντας μάλιστα αναφορά στον Παβλόφ και τη θεωρία της εξαρτημένης αντίδρασης. «Με το άκουσμα της Τουρκίας, στην ελληνική πολιτική σκηνή ενεργοποιείται ένα αντανακλαστικό που πρέπει κάποια στιγμή να ξεπεραστεί», πρόσθεσε.

Απάντηση Γεραπετρίτη σε Φιντάν: Δεν δεχόμαστε υποδείξεις από κανέναν

«Οι σχέσεις καλής γειτονίας, τις οποίες η Ελλάδα ανέκαθεν επιδιώκει, δεν προάγονται με αμετροεπείς και άκαιρες δηλώσεις» τόνισε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, απαντώντας στις προκλητικές δηλώσεις του Τούρκου ομολόγου του.

«Η Ελλάδα ούτε φοβικά σύνδρομα έχει, ούτε προσδιορίζεται σε αναφορά με την Τουρκία. Και δεν δεχόμαστε υποδείξεις από κανέναν» επεσήμανε ο Έλληνας ΥΠΕΞ.

«Αντιλαμβανόμαστε την ένταση που μπορεί να προκαλεί η ισχυρή και ενεργητική εξωτερική πολιτική της Ελλάδας. Ας εξοικειωθούν όλοι με αυτή την πραγματικότητα και ας μην μετατρέπουν την αμηχανία σε εχθροπάθεια» προσθέτει ο κ. Γεραπετρίτης.

