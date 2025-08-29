Ο «στριμωγμένος» κ. Φιντάν: Γιατί αισθάνθηκε την «ανάγκη» για επίθεση σε Ελλάδα και Δένδια

Από τις αμφισβητήσεις γύρω από τα πτυχία του, μέχρι τις μεγάλες γεωπολιτικές προκλήσεις – όπως οι ασταθείς ισορροπίες στη Συρία και η πλήρης ρήξη με το Ισραήλ – ο Χακάν Φιντάν δείχνει να βρίσκεται σε δύσκολη θέση.

Και σε αυτή τη συγκυρία επέλεξε να επιτεθεί με σφοδρότητα στο ελληνικό πολιτικό σύστημα, με καυστικά σχόλια, χαρακτηρισμούς και υποδείξεις περί «ωριμότητας και αυτοπεποίθησης» – στοιχεία που πιστεύει ο ίδιος πως χαρακτηρίζουν το πολιτικό σύστημα της Τουρκίας, στο οποίο κάθε πολιτικός αντίπαλος του προέδρου καταλήγει στη φυλακή.

Η «βόμβα» για τα πτυχία

Τις τελευταίες εβδομάδες η τουρκική αντιπολίτευση έχει αναδείξει μετ’ επιτάσεως τα ερωτήματα για τα ακαδημαϊκά προσόντα του Χακάν Φιντάν, κάνοντας λόγο για «κρίση αξιοπιστίας του κράτους».

Δημοσιεύματα αμφισβητούν τόσο το πτυχίο που υποτίθεται ότι απέκτησε στις ΗΠΑ όσο και τις μεταπτυχιακές σπουδές του στο Bilkent, αφήνοντας αιχμές ακόμη και για τις διπλωματικές του εργασίες. Ο βουλευτής του CHP, Μουράτ Εμίρ, έφτασε να ζητήσει επίσημα έγγραφα αναγνώρισης πτυχίου, τα οποία δεν παρουσιάστηκαν ποτέ. Αντ’ αυτού, ακολούθησε αγωγή για συκοφαντική δυσφήμιση.

Η Συρία, οι Κούρδοι και το Ισραήλ

Ταυτόχρονα, ο Φιντάν βρίσκεται αντιμέτωπος με ένα περίπλοκο σκηνικό στη Συρία. Η Τουρκία σίγουρα προέβαλε ως ο μεγάλος νικητής από την πτώση Άσαντ – αφού εν απουσία Ρωσίας, Ιράν, είδε τους τζιχαντιστές που στήριξε η ίδια, να φτάνουν στην εξουσία. Ωστόσο δεν είναι πάντα σε πλήρη σύμπνοια με τον Αλ Σαράα, ενώ βλεπει πως το Ισραήλ δεν είναι διατεθειμένο να την αφήσει να παίζει ανενόχλητη το δικό της παιχνίδι. Ο ίδιος εμφανίστηκε προ ημερών έξαλλος με τους Κούρδους, κατηγορώντας τους ότι επιδιώκουν στήριξη από το Ισραήλ, το οποίο εντείνει τις επιθέσεις του στη Δαμασκό.

Η κατάσταση επιβαρύνθηκε περαιτέρω μετά την ιστορική αναγνώριση της Γενοκτονίας Αρμενίων, Ποντίων και Ασσυρίων από τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, μια κίνηση που σηματοδοτεί οριστική ρήξη στις σχέσεις Τουρκίας–Ισραήλ.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, ο Τούρκος ΥΠΕΞ βρήκε ως διέξοδο τις επιθέσεις κατά της Ελλάδας. Με απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς περί «πολιτικής ασπιρίνης» και «φθηνής πολιτικής», στοχοποίησε τους Έλληνες πολιτικούς και ειδικά τον Νίκο Δένδια, που δεν μασάει τα λόγια του για τις τουρκικές πολιτικές και το ενδεχόμενο ένταξης της γειτονικής χώρας στο SAFE.

O Φιντάν ουσιαστικά κάνει ακριβώς αυτό για το οποίο κατηγορεί τους Έλληνες πολιτικούς: Προσπαθεί με τις βολές στην Ελλάδα να μετατοπίσει την ατζέντα και την προσοχή από τα δικά του προβλήματα.