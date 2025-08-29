Σέβη Βολουδάκη: Κατήγγειλε βανδαλισμό του γραφείου της – «Δεν θα με φιμώσουν»

Άγνωστοι βανδάλισαν και ανέγραψαν συνθήματα στο πολιτικό γραφείο της υφυπουργού Μετανάστευσης, Σέβης Βολουδάκη, όπως κατήγγειλε η ίδια από το βήμα της Βουλής.

Σύμφωνα με την κ. Βολουδάκη, τα συνθήματα ανέφεραν ότι «έχουν ανοιχτούς λογαριασμούς με αυτούς που συγκαλύπτουν».

«Από εδώ, το σπίτι της Δημοκρατίας, τέτοιου είδους συμπεριφορές -όχι πρώτη φορά- δεν θα καταφέρουν ούτε να με φιμώσουν ούτε να με κάνουν να πάψω να εκφράζω ιδέες και αντιλήψεις, γι’ αυτά που με εξέλεξαν οι πολίτες των Χανίων» ανέφερε η κ. Βολουδάκη, ζητώντας τον λόγο πριν από την έναρξη της δεύτερης συνεδρίασης της επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης, η οποία επεξεργάζεται το νομοσχέδιο με τίτλο «Αναμόρφωση πλαισίου και διαδικασιών επιστροφών πολιτών τρίτων χωρών-Λοιπές ρυθμίσεις του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου».

Την καταδίκη του περιστατικού, εκ μέρους των βουλευτών εξέφρασε, ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής επιτροπής, Τάσος Μπαρτζώκας.