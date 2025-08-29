Κ. Μητσοτάκης: 4 μη κρατικά πανεπιστήμια θα ανοίξουν για πρώτη φορά στη χώρα μας

«Η βελτίωση της καθημερινότητας του πολίτη που περνά μέσα από τη συλλογική ανάπτυξη» τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την εισήγησή του στο υπουργικό συμβούλιο, τονίζοντας πως τα θέματα αυτά «θα μας απασχολήσουν το επόμενο Σαββατοκύριακο στη ΔΕΘ όπου θα παρουσιάσουμε τους βασικούς άξονες της οικονομικής πολιτικής για το 2026».

Ανοίγοντας τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, που σηματοδοτεί την έναρξη της πολιτικής περιόδου του φθινοπώρου, ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε στις πρωτοβουλίες με κοινωνικό και αναπτυξιακό αποτύπωμα που δρομολογεί η κυβέρνηση.

Εστιάζοντας στον χώρο της Παιδείας σημείωσε πως «η φετινή ακαδημαϊκή χρονιά θα υποδεχθεί μία εμβληματική καινοτομία για την οποία η παράταξή μας αγωνίστηκε εδώ και δεκαετίες». «Έχω ενημερωθεί ότι θα έχουμε τέσσερα πρώτα μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια που θα ανοίξουν για πρώτη φορά στη χώρα μας» γνωστοποίησε, συμπληρώνοντας πως πρόκειται για «μία μεταρρύθμιση που καθυστέρησε δεκαετίες και για πρώτη φορά παίρνει σάρκα και οστά».

«Αυστηρός έλεγχος για την αδειοδότηση – Διαψεύστηκαν όσοι επιμένουν σε μία μίζερη κριτική»

Όπως είπε ο πρωθυπουργός «το γεγονός ότι δεν αδειοδοτήθηκε σε πρώτη φάση – υπάρχει πάντα η δυνατότητα αυτό να γίνει στη συνέχεια εφόσον τροποποιηθούν οι σχετικοί φάκελοι από το σύνολο των ιδρυμάτων που υπέβαλαν αίτηση – αποδεικνύει πόσο αυστηρός ήταν και είναι ο σχετικός έλεγχος για τον οποίο ανησυχούσαν – τάχα – κάποιοι ενώ διαψεύστηκαν και όσοι επιμένουν σε μία μίζερη κριτική. Αυτή η μεταρρύθμιση δεν αποτελεί μία νίκη της κυβέρνησης, είναι μία νίκητης λογικής έναντι της ιδεοληψίας» ανέφερε, αποκρούοντας την κριτική που ασκήθηκε στην κυβέρνηση.

Ισότιμη πρόσβαση στα εργαλεία μάθησης του 21ου αιώνα

Ο πρωθυπουργός έκανε μία επισκόπηση της προόδου που έχει γινει στον τομέα της εκπαίδευσης, κάνοντας μνεία στους διαδραστικούς πίνακες, τα κιτ ρομποτικής, σημειώνοντας πως οι πρωτοβουλίες αυτές «δεν είναι απλά μία προσαρμογή του εκπαιδευτικού συστήματος στην ψηφιακή εποχή, αλλά κεντρική πολιτική της κυβέρνησης κάθε παιδί να έχει ισότιμή πρόσβαση στα εργαλεία μάθησης του 21ου αιώνα».

«Εξοπλίζουμε τα εργαστήρια, αναβαθμίζουμε τα μουσικά σχολεία» είπε και πρόσθεσε πως μέσα στη χρονιά θα ανοίξουν κέντρα καινοτομίας και στις 13 περιφερειακές διευθύνσεις. Παράλληλα, όπως είπε, θα ενισχυθεί το δωρεάν ψηφιακό φροντιστήριο.

Στα σκαριά σημαντική πρωτοβουλία σε συνεργασία με κορυφαία εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης

Ο πρωθυπουργός προανήγγειλε πως την επόμενη Παρασκευή «θα παρουσιάσουμε μια σημαντική πρωτοβουλία σε συνεργασία με μια κορυφαία εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης που εντάσσει τα εργαλεία της στην υποστήριξη των μαθητών που καλούνται να προετοιμαστούν για τις Πανελλαδικές».

Αναφερόμενος στην επικείμενη έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς είπε πως «το πρώτο κουδούνι θα χτυπήσει σύντομα και οι προετοιμασίες ολοκληρώνονται». Στο πλαίσιο αυτό, επισήμανε πως έχουν προχωρήσει ήδη οι διορισμοί 10.000 μόνιμων εκπαιδευτικών και έγιναν οι προσλήψεις των αναπληρωτών.

«Χαίρομαι γιατί εξελίσσεται πολύ γρήγορα και με μεγάλη ανταπόκριση το πρόγραμμα Μαριέττα Γιαννάκου. Κάθε σχολείο που ανακαινίζεται δίνει μία αίσθηση αισιοδοξίας σε κάθε τοπική κοινωνία» πρόσθεσε, συμπληρώνοντας επίσης ότι εγκαινιάζονται τα 12 πρώτα Ωνάσεια Γυμνάσια και Λύκεια που θα λειτουργήσουν φέτος ως πρότυπες μονάδες.

Νομοσχέδιο για την αδειοδότηση των τηλεοπτικών σταθμών περιφερειακής εμβέλειας

Ο κ. Μητσοτάκης στάθηκε και στην παρουσίαση από τον υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ Παύλο Μαρινάκη του νομοσχεδίου για την αδειοδότηση των τηλεοπτικών σταθμών περιφερειακής εμβέλειας, σημειώνοντας πως «μπαίνει επιτέλους τάξη» στο συγκεκριμένο πεδίο.

«Είναι σημαντικό στην εποχή των fake news η ενημέρωση να αποκτά διαφάνεια και να υπάρχουν εγγυήσεις βιωσιμότητας των επιχειρήσεων του χώρου» παρατήρησε.

Κωδικοποίηση των διατάξεων χωροταξίας και πολεοδομίας σε έναν ενιαίο κώδικα

Αναφέρθηκε επίσης στη μεταρρύθμιση του υπουργείου Περιβάλλοντος που αφορά την κωδικοποίηση των διατάξεων χωροταξίας και πολεοδομίας σε έναν ενιαίο κώδικα. «Ξέρω ότι η διαδικασία της κωδικοποίησης είναι λίγο μία βαρετή και τεχνική έννοια. Σας διαβεβαιώνω, όμως, ότι στην προκειμένη περίπτωση έχει τεράστια σημασία: απλοποιεί την καθημερινότητα των πολιτών, μειώνει τη γραφειοκρατία, διευκολύνει την εφαρμογή των ίδιων κανόνων σε όλη τη χώρα. Για πρώτη φορά κωδικοποιούνται» εξήγησε.

Πρόσθεσε τέλος πως «αυτό είναι το πρώτο βήμα το οποίο κάνουμε και πως θα ακολουθήσουν και άλλες σημαντικές εξαγγελίες για τον εξορθολογισμό του τρόπου λειτουργίας των πολεοδομιών».

