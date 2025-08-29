Κατά πλειοψηφία ψηφίσθηκε το νομοσχέδιο για την Αναμόρφωση του Πειθαρχικού Δικαίου των υπαλλήλων του δημόσιου τομέα

Με την θετική ψήφο μόνο της πλειοψηφίας της ΝΔ ψηφίσθηκε επί της Αρχής και στο σύνολό του το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών για την αναμόρφωση του πειθαρχικού δικαίου των υπαλλήλων του δημόσιου τομέα, από την Ολομέλεια. Αντίθετα, το καταψήφισαν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης.

Κατά πλειοψηφία ψηφίσθηκε και η υπουργική τροπολογία με τις διατάξεις που επεκτείνεται η δυνατότητας αίτησης απόσπασης για λόγους συνυπηρέτησης σε τρίτεκνους ή πολύτεκνους δημοσίους υπαλλήλους στην ίδια περιοχή όπου εργάζεται εκτός του δημόσιου τομέα ο σύζυγος ή συμβιών.

Παρέχεται η δυνατότητα πρόσληψης υπαλλήλων ΙΔΟΧ σε δήμους και κοινότητες για την αναπλήρωση εργαζομένων για τον χρόνο απουσίας τους από την υπηρεσία λόγω άδειας άνευ αποδοχών για ανατροφή τέκνου ή παροχής άδειας άνευ αποδοχών για σοβαρούς ιδιωτικούς λόγους.

«Το νομοσχέδιο αυτό έρχεται να επιβραβεύσει τους άξιους και ικανούς δημόσιους υπαλλήλους που δεν δέχονται συμπεριφορές κάποιων λίγων που δεν τηρούν τον όρκο που έδωσαν»» τόνισε ο υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος ολοκληρώνοντας τη συζήτηση στην Ολομέλεια του σχεδίου νόμου για την «Αναμόρφωση του πειθαρχικού δικαίου των υπαλλήλων του δημόσιου τομέα, σύσταση Ελληνικού Κέντρου Εμπειρογνωμοσύνης Διοικητικών Μεταρρυθμίσεων και λοιπές διατάξεις».

Ο κ. Λιβάνιος, υπογράμμισε ότι το να σέρνονται επί χρόνια οι πειθαρχικές διαδικασίες εκτός από την δημιουργία ενός κλίματος ατιμωρησίας «δημιουργεί ομηρεία για πολλούς υπαλλήλους που τελικά αθωώνονται».