Logo Image

«Αποτροπιασμό» για τη ρωσική επίθεση στο Κίεβο εκφράζει το ελληνικό ΥΠΕΞ

Πολιτική

«Αποτροπιασμό» για τη ρωσική επίθεση στο Κίεβο εκφράζει το ελληνικό ΥΠΕΞ

REUTERS/Valentyn Ogirenko

«Η Ελλάδα εκφράζει την πλήρη αλληλεγγύη της με την Ουκρανία και τον λαό της».

Τον αποτροπιασμό του για την ρωσική επίθεση στο Κίεβο, την οποία και καταδικάζει απερίφραστα, εκφράζει το ελκηνικό ΥΠΕΞ, εκφράζοντας παράλληλα την πλήρη αλληλεγγύη του στην Ουκρανία και το λαό της.

Συγκεκριμένα σε ανάρτησή του στο Χ, το ΥΠΕΞ ανέφερε:

«Είμαστε συγκλονισμένοι από την επίθεση της Ρωσίας στο Κίεβο, η οποία σκότωσε αθώους πολίτες και προκάλεσε σοβαρές ζημιές σε υποδομές και διπλωματικές εγκαταστάσεις, συμπεριλαμβανομένων των εγκαταστάσεων της αντιπροσωπείας της ΕΕ. Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων και καταδικάζουμε απερίφραστα αυτή την κατάφωρη παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου.Η Ελλάδα εκφράζει την πλήρη αλληλεγγύη της με την Ουκρανία και τον λαό της».

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube