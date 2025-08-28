Ένταση στο briefing: Αντιπαράθεση Μαρινάκη με δημοσιογράφο για τον θάνατο της 79χρονης στην Αίγινα

Σε υψηλούς τόνους κύλησε η ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, όταν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης δέχθηκε ερωτήσεις για τον θάνατο της 79χρονης γυναίκας στην Αίγινα, που κατέληξε σε παραλία χωρίς να φτάσει ποτέ ασθενοφόρο.

Ο δημοσιογράφος έθεσε ζήτημα κυβερνητικών ευθυνών για την έλλειψη οδηγών στο Κέντρο Υγείας Αίγινας, με τον κ. Μαρινάκη να παραδέχεται ότι «η υγεία χρειάζεται περισσότερα» και να δεσμεύεται πως «θα γίνει αγώνας δρόμου» για την κάλυψη των κενών.

«Υπάρχει κανόνας προσλήψεων»

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εξήγησε ότι η κυβέρνηση είναι δεσμευμένη από τον κανόνα «μία πρόσληψη για κάθε αποχώρηση», επισημαίνοντας πως «προφανώς υπάρχουν κενές οργανικές θέσεις, αλλά είναι λιγότερες από όταν αναλάβαμε». Υπογράμμισε επίσης ότι οι προσλήψεις των τελευταίων ετών έχουν δοθεί σε τομείς προτεραιότητας όπως η υγεία, η παιδεία και η πολιτική προστασία.

Απαντώντας για το ζήτημα των ελλείψεων, ανέφερε: «Παραλάβαμε ένα ΕΣΥ υπό κατάρρευση, με σοβαρές ελλείψεις σε γιατρούς και νοσηλευτές, με λιγότερες από τις μισές ΜΕΘ από όσες έχουμε σήμερα. Γίνεται ένας αγώνας δρόμου για να καλυφθούν οι ανάγκες».

Η σύγκρουση

Η αντιπαράθεση κορυφώθηκε όταν ο δημοσιογράφος κατηγόρησε την κυβέρνηση για αδράνεια. «Μην λαϊκίζετε με τον θάνατο ενός ανθρώπου. Αν θέλετε να κάνετε πολιτική, να πολιτευτείτε», απάντησε σε οξύ ύφος ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, κατηγορώντας τον συνομιλητή του για προσπάθεια δημιουργίας εντυπώσεων.

Σε ερώτηση αν μπορεί να διασφαλιστεί 24ωρη βάρδια ασθενοφόρου σε κάθε νησί μέχρι το τέλος του έτους, ο κ. Μαρινάκης απέφυγε συγκεκριμένη δέσμευση, σημειώνοντας: «Η δέσμευση είναι κάθε μέρα να είναι καλύτερη από την προηγούμενη. Ανακαινίζουμε Κέντρα Υγείας και ΤΕΠ, και βήμα-βήμα βελτιώνουμε το ΕΣΥ».

Όταν ο δημοσιογράφος επέμεινε με το ερώτημα «με πόσους θανάτους ανά έτος θα αισθάνεστε εντάξει με τη συνείδησή σας;», ο κ. Μαρινάκης αντέδρασε έντονα: «Υπάρχει κόσμος που μας βλέπει και μας κρίνει. Αν θεωρείτε σοβαρή ερώτηση, εγώ σας λέω να σκεφτείτε την ερώτηση που κάνατε. Εγώ θεωρώ ένα τραγικό γεγονός ακόμα και έναν θάνατο από ιατρική αμέλεια ή μια παρέμβαση που έπρεπε να γίνει και δεν έγινε. Εγώ σας αφήνω μόνο σας σε αυτή τη διαδικασία».