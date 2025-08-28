Νέα πυρά κυβέρνησης κατά ΠΑΣΟΚ: Πολιτική σύγχυση και σκόπιμες λαθροχειρίες

Σε υψηλούς τόνους απάντησαν κυβερνητικές πηγές στην κριτική του ΠΑΣΟΚ για τις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη, κατηγορώντας την Χαριλάου Τρικούπη για «πολιτική σύγχυση» και «σκόπιμες λαθροχειρίες» στα οικονομικά στοιχεία.

«Στο ΠΑΣΟΚ πρέπει να βρίσκονται σε μεγάλη πολιτική σύγχυση ή, στην καλύτερη περίπτωση, να άκουσαν κάτι άλλο και όχι την ενημέρωση του κυβερνητικού εκπροσώπου», σημειώνουν χαρακτηριστικά, καλώντας την αντιπολίτευση «να απαντήσει στα ουσιαστικά ερωτήματα που προκύπτουν».

Συγκεκριμένα, οι ίδιες πηγές έθεσαν τρία ζητήματα:

Για τον 13ο μισθό στο Δημόσιο: Εδώ και δέκα χρόνια, τονίζουν, η Κομισιόν λαμβάνει υπόψη της το μικτό και όχι το καθαρό κόστος, σε αντίθεση με όσα υποστήριξε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης.

Για το ΑΕΠ και τον πληθωρισμό: Η σύγκριση της αύξησης του πραγματικού ΑΕΠ με τον πληθωρισμό χαρακτηρίζεται «λαθροχειρία», καθώς –όπως σημειώνεται– το πραγματικό ΑΕΠ προκύπτει αφού πρώτα αφαιρεθεί ο πληθωρισμός από το ονομαστικό ΑΕΠ.

Για τα έσοδα και τους φόρους: Όπως υποστηρίζουν οι κυβερνητικές πηγές, τα φορολογικά έσοδα μπορούν να αυξάνονται με μειωμένους φόρους, όπως πράττει η κυβέρνηση.

«Η επιμονή του ΠΑΣΟΚ στο λάθος δείχνει ότι όσα μαθήματα απλής αριθμητικής και πολιτικής οικονομίας κι αν τους γίνουν, είναι ανεπίδεκτοι μαθήσεως», σχολιάζουν με αιχμηρό τρόπο. Και καταλήγουν: «Αλήθεια, δεν υπάρχει ένας οικονομολόγος στο ΠΑΣΟΚ να τους προστατεύσει;».