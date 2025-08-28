Μαρινάκης: Ο 13ος μισθός κοστίζει 1,4 δισ. ευρώ – Το ΠΑΣΟΚ παραπλανά τους πολίτες

Μετωπική σύγκρουση κυβέρνησης – ΠΑΣΟΚ ξέσπασε με αφορμή τον 13ο μισθό και τα δημοσιονομικά περιθώρια της χώρας, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη να κατηγορεί το κόμμα της Χαριλάου Τρικούπη για «λαθροχειρία» και παραπλάνηση των πολιτών.

Ο κ. Μαρινάκης, ερωτηθείς στο briefing για την πρόταση του ΠΑΣΟΚ να θεσμοθετηθεί ο 13ος μισθός, τόνισε ότι «κανείς δεν διαφωνεί επί της αρχής». Ωστόσο, όπως υπογράμμισε, το δημοσιονομικό περιθώριο που έχει η κυβέρνηση για μέτρα στήριξης ανέρχεται σε 1,5 δισ. ευρώ.

«Αν δώσουμε 1,4 δισ. για τον 13ο μισθό, πρακτικά δεν θα μείνει τίποτα για ελεύθερους επαγγελματίες, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, χαμηλοσυνταξιούχους, νέους ή χαμηλόμισθους του ιδιωτικού τομέα», επισήμανε.

«Η μεθοδολογία δεν είναι επιλογή της ΝΔ»

Παράλληλα, απάντησε στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος είχε υποστηρίξει ότι το κόστος είναι περίπου 750 εκατ. ευρώ. «Το δημοσιονομικό κόστος και για τον 13ο και για τον 14ο μισθό είναι 2,7 δισ. ευρώ, με βάση τα στοιχεία του 2024», τόνισε, παραπέμποντας σε στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και του υπουργείου Οικονομικών.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εξήγησε ότι η μεθοδολογία υπολογισμού του κόστους βασίζεται στο μικτό μισθολογικό κόστος, όπως προβλέπει η Ε.Ε., και όχι στο καθαρό ποσό, όπως υποστηρίζει το ΠΑΣΟΚ. «Αυτό δεν είναι απόφαση της κυβέρνησης ή της ΝΔ, ισχύει από το 2016 και έχει επιβεβαιωθεί από την Κομισιόν», σημείωσε, επικαλούμενος μάλιστα σχετικό έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα δημόσια οικονομικά.

Η κόντρα για το ΑΕΠ

Στο ίδιο πλαίσιο, ο κ. Μαρινάκης κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ για «παραποίηση στοιχείων» όσον αφορά την ανάπτυξη του ΑΕΠ. Όπως είπε, από το 2019 έως το 2024 το ονομαστικό ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 25,7%, με πληθωρισμό 16,5%.

«Αφαιρώντας τον πληθωρισμό, το πραγματικό ΑΕΠ έχει αυξηθεί κατά 9,2%. Το ΠΑΣΟΚ αντί να συγκρίνει σωστά τα μεγέθη, κάνει δεύτερη αφαίρεση για να εμφανίσει ότι η αύξηση είναι χαμηλότερη», τόνισε. «Όταν αυτό γίνεται συνειδητά, δεν είναι απλό λάθος αλλά απόπειρα παραπλάνησης», δήλωσε χαρακτηριστικά, αφήνοντας αιχμές ότι η αξιωματική αντιπολίτευση επιχειρεί να κερδίσει εντυπώσεις με στρεβλή παρουσίαση των στοιχείων.