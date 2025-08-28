Διγλωσσία για τον 13ο και 14ο μισθό καταλογίζει το ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση

Για απόπειρα να δειχειριστεί επικοινωνιακά τη ΔΕΘ σε σχέση με το ζήτημα 13ου και 14ου μισθού εγκαλεί την κυβέρνηση το ΠΑΣΟΚ με σχόλιο του Γραφείου Τύπου της Χαριλάου Τρικούπη επί των δηλώσεων του κυβερνητικού εκπροσώπου.

«Άλλαξε στρατηγική ο κ. Μαρινάκης αντιλαμβανόμενος ότι η κυβερνητική προπαγάνδα «ελαφρύναμε τα βάρη-πέρασαν τα δύσκολα της ακρίβειας» έρχεται σε ευθεία σύγκρουση με την δυσβάσταχτη καθημερινότητα εκατομμυρίων πολιτών, που βλέπουν τον πληθωρισμό και την αισχροκέρδεια των καρτέλ να εξανεμίζει την αγοραστική τους δύναμη, σημειώνει το ΠΑΣΟΚ και προσθέτει:

«Σε αντίθεση και με τον υπουργό Οικονομικών που τόνιζε ότι ακόμη και να υπήρχαν τα λεφτά για τον 13ο και τον 14ο μισθό, δεν θα τα έδιναν, αλλά και με όσα ο ίδιος ανέφερε λίγες μέρες πριν όταν επίσης το απέρριπτε μετά βδελυγμίας, σήμερα ο κ. Μαρινάκης δήλωσε ότι η κυβέρνηση δεν είναι αντίθετη επί της αρχής. Μάλιστα, διόρθωσε τον εαυτό του για το κόστος της επαναφοράς του 13ου μισθού στο δημόσιο.

Θα του επαναλάβουμε ότι μαθήματα δημοσιονομικής σοβαρότητας δεν νομιμοποιείται να κάνει στο ΠΑΣΟΚ, γιατί οι πολίτες δεν έχουν μνήμη χρυσόψαρου. Ας σταματήσει και την κοπτοραπτική και την προπαγάνδα, γιατί επίσης θα πέσουν στο κενό».

Το σχόλιο του ΠΑΣΟΚ καταλήγει: «Η κυβέρνηση αγωνιά να σώσει επικοινωνιακά στη ΔΕΘ, ό,τι δεν σώζεται. Οι πολίτες, όμως, δεν έχουν τίποτα να περιμένουν από μια κυβέρνηση που απέτυχε και παραδίδει μια Ελλάδα στις τελευταίες θέσεις στην αγοραστική δύναμη. Μια κυβέρνηση που χρησιμοποιεί τον πληθωρισμό ως εργαλείο άσκησης οικονομικής πολιτικής «φουσκώνοντας» τα φορολογικά έσοδα».