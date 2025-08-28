Ζωή Κωνσταντοπούλου: Ο Μητσοτάκης θα κάνει εκλογές μέσα στο 2025 – «Θα έρθει τσουνάμι αποκαλύψεων»

Οξεία κριτική στην κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη άσκησε η Ζωή Κωνσταντοπούλου σε εφόλης της ύλης συνέντευξή της στο Open.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας έκανε λόγο για μία κυβέρνηση φυγόμαχη, που έχει εγκαταλείψει το πεδίο, έκανε λόγο, ενώ αναφερόμενη στο σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ είπε πως πρόκειται για «σκάνδαλο Μητσοτάκη».

Εκτίμησε δε πως οι εξελίξεις στο πεδίο του ΟΠΕΚΕΠΕ θα αναγκάσουν τον κ. Μητσοτάκη να διαλύσει τη Βουλή για να «αποφύγει τον διασυρμό», με αποτέλεσμα να πάμε σε εκλογές μέσα στο 2025.

«Έχει φτάσει σε οριακό σημείο αυτή η καθεστωτική λειτουργία, που βασίζεται στην αδρανοποίηση κάθε ελεγκτικού μηχανισμού», σημείωσε, ενώ εκτίμησε πως «θα έρθει τσουνάμι αποκαλύψεων».

Κληθείσα να σχολιάσει την κριτική που δέχεται για το ύφος και τη διάρκεια των παρεμβάσεών της στη Βουλή, είπε: «Η Βουλή είναι κορυφαίο όργανο δημοκρατίας και Βουλή δεν σημαίνει ούτε βουβοί βουλευτές ούτε πειθήνια όργανα. Έρχονται πια μόνο 38 με 50 βουλευτές από τη ΝΔ και αυτό μόνο όταν μιλάει ο Μητσοτάκης. Η κοινοβουλευτική διαδικασία πάσχει γιατί η Βουλή είναι άδεια συνεχώς».

Πρόσθεσε ότι η ίδια πάντα ενεργεί με τη συνείδησή της και με βάση αυτό που θεωρεί σωστό, ενώ σχολίασε πως στην κυβέρνηση φοβούνται τόσο πολύ που σκέφτονται να κλείνουν τα μικρόφωνα.

Βολές κατά Τσίπρα

Ιδιαίτερα καυστική εμφανίστηκε η κ. Κωνσταντοπούλου και έναντι του πρώην πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα.

«Όταν λέει ένας εν ενεργεία βουλευτής “μου λείπει η ενεργός πολιτική”, καταλαβαίνετε τι λέει: “μου λείπουν τα φράγκα που είχα στην εξουσία”. Όλη αυτή η συζήτηση για το νέο κόμμα αφορά το πώς θα βγάλει φράγκα ο Τσίπρας που τόσο αγάπησε», είπε χαρακτηριστικά.