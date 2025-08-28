Σφοδρή επίθεση Κωνσταντοπούλου σε Τσίπρα: «Όταν λέει μου λείπει η ενεργός πολιτική εννοεί μου λείπουν τα φράγκα»

Νέα δριμύματη επίθεση κατά του πρώην πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα, εξαπέλυσε η Ζωή Κωνσταντοπούλου με αφορμή τα σενάρια για «επιστροφή» με νέο κόμμα.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στον τηλεοπτικό σταθμό Open και κληθείσα να σχολιάσει τις πρόσφατες δηλώσεις του κ. Τσίπρα και τα σενάρια γύρω από το πρόσωπό του, η πρόεδρος της «Πλεύσης Ελευθερίας» είπε:

«Όταν λέει ένας εν ενεργεία βουλευτής “μου λείπει η ενεργός πολιτική”, καταλαβαίνετε τι λέει: “μου λείπουν τα φράγκα που είχα στην εξουσία”. Όλη αυτή η συζήτηση για το νέο κόμμα αφορά το πώς θα βγάλει φράγκα ο Τσίπρας που τόσο αγάπησε».

Σχολίασε επίσης πως στα 2 χρόνια και 2 μήνες που είναι εν ενεργεία βουλευτής δεν έχει πατήσει στη Βουλή, δεν έχει κάνει ούτε μισή ομιλία και «κάνει ζωάρα». Αναφερόμενη στο δημοψήφισμα του 2015, είπε πως ο κ. Τσίπρας παραβίασε τη λαϊκή ετημυγορία.