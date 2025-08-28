Π. Ιωακειμίδης στο Naftemporiki TV: Έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια νέα Τουρκία – Πρέπει να χαράξουμε νέα στρατηγική

Στον ρόλο που θέλει να παίξει η Άγκυρα μετά και τη συμφωνία Τουρκίας – Αιγύπτου για συμπαραγωγή 5.000 συν 5.000 drones αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, ο ομότιμος καθηγητής Πολιτικής Επιστήμης ΕΚΠΑ, Παναγιώτης Ιωακειμίδης, μιλώντας στην εκπομπή Rush Hour του Naftemporiki TV με τη Χριστίνα Κουσουνή.

«Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η Τουρκία αναπτύσσει έντονη δραστηριότητα όχι μόνο στην περιοχή, αλλά και ευρύτερα» σημείωσε αρχικά ο κ. Ιωακειμίδης.

Πρόσθεσε, δε, πως «έχει την αίσθηση ότι είναι μία μεγάλη δύναμη και φιλοδοξεί να γίνει παγκόσμια δύναμη».

«Τόσο η Ευρώπη όσο και οι ΗΠΑ κρίνουν ότι μπορεί να είναι ένας χρήσιμος στρατηγικός εταίρος. Να παίξει, δηλαδή, σημαντικό ρόλο τόσο σε ό,τι αφορά τη διευθέτηση της σύγκρουσης στην Ουκρανία, αλλά και στη Μέση Ανατολή. Επομένως έχουμε να αντιμετωπίσουμε μία νέα Τουρκία, μία μεγάλη Τουρκία και επομένως θα πρέπει να χαράξουμε και μία νέα στρατηγική».