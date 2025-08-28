Logo Image

Π. Ιωακειμίδης στο Naftemporiki TV: Έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια νέα Τουρκία – Πρέπει να χαράξουμε νέα στρατηγική

Πολιτική

Π. Ιωακειμίδης στο Naftemporiki TV: Έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια νέα Τουρκία – Πρέπει να χαράξουμε νέα στρατηγική

Μιλάει στην τηλεόραση της Ναυτεμπορικής ο Παναγιώτης Ιωακειμίδης, ομότιμος καθηγητής Πολιτικής Επιστήμης ΕΚΠΑ

Στον ρόλο που θέλει να παίξει η Άγκυρα μετά και τη συμφωνία ΤουρκίαςΑιγύπτου για συμπαραγωγή 5.000 συν 5.000 drones αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, ο ομότιμος καθηγητής Πολιτικής Επιστήμης ΕΚΠΑ, Παναγιώτης Ιωακειμίδης, μιλώντας στην εκπομπή Rush Hour του Naftemporiki TV με τη Χριστίνα Κουσουνή.

«Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η Τουρκία αναπτύσσει έντονη δραστηριότητα όχι μόνο στην περιοχή, αλλά και ευρύτερα» σημείωσε αρχικά ο κ. Ιωακειμίδης.

Πρόσθεσε, δε, πως «έχει την αίσθηση ότι είναι μία μεγάλη δύναμη και φιλοδοξεί να γίνει παγκόσμια δύναμη».

«Τόσο η Ευρώπη όσο και οι ΗΠΑ κρίνουν ότι μπορεί να είναι ένας χρήσιμος στρατηγικός εταίρος. Να παίξει, δηλαδή, σημαντικό ρόλο τόσο σε ό,τι αφορά τη διευθέτηση της σύγκρουσης στην Ουκρανία, αλλά και στη Μέση Ανατολή. Επομένως έχουμε να αντιμετωπίσουμε μία νέα Τουρκία, μία μεγάλη Τουρκία και επομένως θα πρέπει να χαράξουμε και μία νέα στρατηγική».

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube