Κ. Μητσοτάκης: Μεταβαίνει στη Θεσσαλονίκη ενόψει ΔΕΘ – Με ποιους θα συναντηθεί

Συναντήσεις με φορείς θα έχει, ενόψει της ΔΕΘ, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος μεταβαίνει στη Θεσσαλονίκη αύριο, Πέμπτη.

Ο κ. Μητσοτάκης θα συναντηθεί με Πρυτάνεις δημόσιων πανεπιστημίων, παραγωγικούς και επιστημονικούς φορείς της Βόρειας Ελλάδας.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο των επαφών του, ο πρωθυπουργός στις 11:30 θα παραστεί και θα μιλήσει σε εκδήλωση για την παρουσίαση των έργων στη Θεσσαλονίκη, που θα φιλοξενηθεί στο Μέγαρο Μουσικής.

Ο κ. Μητσοτάκης θα συναντηθεί, επίσης, με βουλευτές Α’ Θεσσαλονίκης, Β’ Θεσσαλονίκης και Επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας.

ΔΕΘ: Η αγωνία για το «ακροατήριο» του ’19 και του ’23

Ένα σπριντ μέχρι τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης κάνουν στην κυβέρνηση προκειμένου να κλειδώσει το πακέτο των μέτρων, που θα ανακοινώσει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Πρόκειται για δύσκολη «άσκηση» για το κυβερνών κόμμα, που βλέπει στις δημοσκοπήσεις πως στην πρόθεση ψήφου τα ποσοστά του δεν φτάνουν καν το αποτέλεσμα των περσινών ευρωεκλογών. Ο στόχος για επανεκκίνηση «κόλλησε» μετά τις αποκαλύψεις για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και πλέον η φετινή ΔΕΘ μπορεί να αποδειχθεί η κρισιμότερη των τελευταίων ετών για τους «γαλάζιους».

Από το βήμα της ΔΕΘ ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να περιγράψει συνοπτικά μια σειρά κινήσεων που έχουν δρομολογηθεί τα τελευταία χρόνια (εστιάζοντας κυρίως στο πεδίο της οικονομίας) και να προτάξει το σύνθημα «το είπαμε – το κάναμε».

Το μεγαλύτερο βέβαια μέρος της ομιλίας του θα είναι εστιασμένο στην επόμενη ημέρα και σε μια σειρά μέτρων, που θα τρέξουν με το βλέμμα στραμμένο στη μεσαία τάξη. Πρόκειται άλλωστε για ένα ακροατήριο που συνέβαλε σε καθοριστικό βαθμό στις εκλογικές νίκες του 2019 και του 2023 και οι «γαλάζιοι» σε καμία περίπτωση δεν θέλουν να δουν αυτό το κοινό να στρέφεται προς άλλα κόμματα.