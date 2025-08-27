Γ. Μανιάτης: Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αποκτήσει αποτρεπτικές δυνατότητες

Παρέμβαση στο πλαίσιο της Διακοινοβουλευτικής Διάσκεψης για την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης που λαμβάνει χώρα στην Κοπεγχάγη, έκανε ο Αντιπρόεδρος της Ομάδας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών και Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας του ΠΑΣΟΚ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Γιάννης Μανιάτης.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του ο Γ. Μανιάτης σημείωσε ότι στις νέες γεωπολιτικές συνθήκες που διαμορφώνονται, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αποκτήσει τις αποτρεπτικές δυνατότητες που θα της επιτρέψουν να προστατεύει αποτελεσματικά τα Ευρωπαϊκά Σύνορα από την Φινλανδία και την Εσθονία μέχρι την Ελλάδα και την Κύπρο.

Όπως υπογράμμισε, η Ένωση πρέπει να μάθει από τα λάθη που έκανε στο παρελθόν και να μην επιτρέψει τη συμμετοχή της Τουρκίας στη νέα αρχιτεκτονική Ασφαλείας της Ένωσης, όταν κατέχει το 40% της Κυπριακής Δημοκρατίας και εμποδίζει την υλοποίηση της ηλεκτρικής διασύνδεσης μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου, παραβιάζοντας ακόμα και την Ελληνική Αποκλειστική Ζώνη.

Σημειώνεται ότι μετά τον Γ. Μανιάτη το λόγο πήρε ο Χουλουσί Ακάρ, πρ. Υπουργός Άμυνας της Τουρκίας, ένας από τους εμπνευστές του δόγματος της «Γαλάζιας Πατρίδας», ως επικεφαλής της Τουρκικής Αντιπροσωπείας, αποφεύγοντας όμως να απαντήσει στον Έλληνα Ευρωβουλευτή, περιορίζοντας την παρέμβασή του στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τη Γάζα.