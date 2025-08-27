Logo Image

Κ. Βελόπουλος: Μόνο με την Ελληνική Λύση θα σωθεί η χώρα. Εκλογές εδώ και τώρα

Πολιτική

(ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI)

Εκλογές ζητά η Ελληνική Λύση

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, ζητά σε σημερινή δήλωσή του «εκλογές εδώ και τώρα για να σωθεί η χώρα».

Συγκεκριμένα, όπως υποστηρίζει: «Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, δηλαδή ο επαγγελματίας ψεύτης οποιασδήποτε κυβέρνησης, ανακάλυψε 500.000 θέσεις εργασίας. Δεν μας είπε, όμως, που τις βρήκε αυτές τις θέσεις. Συνήθη ψεύδη από το παιδί του κομματικού σωλήνα, κύριο Μαρινάκη, ο οποίος δεν δίστασε να πει άλλο ένα ψέμα, ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Ούτε ο ίδιος πιστεύει αυτά που λέει. Εκλογές τώρα, για να σωθεί η χώρα μόνο με την Ελληνική Λύση».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

