Το τουρκικό ΥΠΕΞ απαντά στον Νετανιάχιου για τις γενοκτονίες Αρμενίων, Ποντίων, Ασσυρίων

Απάντηση στις δηλώσεις με τις οποίες ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου έκανε λόγο για αναγνώριση των γενοκτονιών που υπέστησαν οι χριστιανικοί πληθυσμοί στην Οθωμανική Αυτοκρατορία έδωσε το τουρκικό Υπ. Εξωτερικών.

«Τα σχόλια του Νετανιάχου για τα γεγονότα του 1915 είναι μια απόπειρα να εκμεταλλευθεί τις τραγωδίες του παρελθόντος για πολιτικούς λόγους.

Όντας υπόδικος για τον ρόλο του στη γενοκτονία εις βάρος του Παλαιστινιακού λαού, ο Νετανιάχου προσπαθεί να καλύψει τα εγκλήματα που έχει διαπράξει ο ίδιος και η κυβέρνησή του

Καταδικάζουμε και απορρίπτουμε αυτά τα σχόλια που έρχονται σε αντίθεση με τα ιστορικά και νομικά δεδομένα», αναφέρει η ανακοίνωση του τουρκικού ΥΠΕΞ.

Oι δηλώσεις του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, έγιναν κατά στη διάρκεια τηλεοπτικής διαδικτυακής συζήτησης (podcast) με τον Αμερικανό επιχειρηματία και παρουσιαστή Πάτρικ Μπετ Ντέιβιντ, ο οποίος είναι αρμενικής και ασσυριακής καταγωγής.

Στη διάρκεια της εκπομπής ο παρουσιαστής ρώτησε τον Νετανιάχου γιατί, από όλες τις χώρες, το Ισραήλ είναι τόσο απρόθυμο να αναγνωρίσει ως γενοκτονία τις σφαγές των χριστιανικών πληθυσμών, τις οποίες διέπραξε η Οθωμανική Αυτοκρατορία από το 1915 έως το 1917, δεδομένου του πλαισίου της παγκόσμιας αναγνώρισης του Ολοκαυτώματος.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου απάντησε ότι «νομίζω ότι η Κνεσέτ πέρασε σχετικό ψήφισμα» το οποίο είναι αμφίβολο εάν ισχύει, ωστόσο ο Πάτρικ Μπετ Ντέιβιντ επέμεινε, ρωτώντας για ποιον λόγο κανένας Ισραηλινός πρωθυπουργός δεν το είχε πράξει μέχρι τώρα.

Τότε ο Νετανιάχου αποκρίθηκε «μόλις το έκανα εγώ. Ορίστε».