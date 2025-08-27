Π. Μαρινάκης: Το ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη έχει λησμονήσει τον πολιτικό πολιτισμό

Συνέχεια στην αντιπαράθεση με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ δίνει με δήλωσή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

«Δεν είναι δυνατόν ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης να κρύβεται πίσω από κάτι που του μετέφερε ένας δημοσιογράφος και να καταφεύγει σε υβριστικούς και τοξικούς χαρακτηρισμούς, αναφέρει στη δήλωσή του ο κ. Μαρινάκης και προσθέτει:

«Ο κ. Ανδρουλάκης αρνήθηκε να ανασκευάσει τις ύβρεις, ακόμη και όταν ο δημοσιογράφος του μετέφερε την ορθή δήλωσή μου, η οποία φυσικά δεν είχε καμία σχέση με όσα μου καταλόγισε. Θα αρκούσε ένα απλό ‘συγγνώμη, λάθος’. Αλλά το ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη έχει λησμονήσει τον πολιτικό πολιτισμό».

Και ο κ. Μαρινάκης καταλήγει: «Μαθήματα πολιτικού λόγου από ένα κόμμα στελέχη του οποίου έχουν μιλήσει για «χαμένα βαγόνια» και ο ίδιος ο πρόεδρός του για «ενορχηστρωτές της συγκάλυψης», δεν πρόκειται να δεχθούμε.

Προσωπικά θα συνεχίσω να αντιπαρατίθεμαι με πολιτικούς όρους, λέγοντας άβολες αλήθειες. Ως προς την κατηγορία περί χαρακτηρισμών, τους καλώ να κάνουν μια αναδρομή στις ανακοινώσεις τους για να διαπιστώσουν ότι είναι αποκλειστικά δική τους πρακτική».