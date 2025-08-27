Ν. Ανδρουλάκης: «Η Ν.Δ. θα ηττηθεί» – Τι είπε για εκλογικό νόμο και Αλ. Τσίπρα

Επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης, κάνοντας λόγο για «σύστημα εξουσίας που λειτουργεί με ανήθικους και σκοτεινούς όρους».

Σε συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ ο κ. Ανδρουλάκης μίλησε για «αποτυχία και την αναξιοπιστία της κυβέρνησης και του πρωθυπουργού» σημειώνοντας:«Τι έταξε ο κ. Μητσοτάκης το 2019; Μια καλύτερη ζωή. Ζουν καλύτερη ζωή οι πολίτες με την ακρίβεια, με αυτήν την κατάσταση της δημόσιας υγείας και περιστατικά όπως εκείνοστην Αίγινα, μετην κατάσταση της δημόσιας παιδείας, με τη δημογραφική και περιφερειακή κατάρρευση της χώρας; Στα εθνικά θέματα, τους θεσμούς, τη δικαιοσύνη, πού τα πήγαν καλύτερα;» διερωτήθηκε.

Δίνοντας το στίγμα της παρουσίας του στη ΔΕΘ είπε πως «είναι μια ξεχωριστή ευκαιρία για να αποδείξουμε στον ελληνικό λαό ότι υπάρχει άλλη επιλογή, ότι δεν είναι ουτοπία μια άλλη ηθική στην πολιτική». «Στη ΔΕΘ θα προτείνουμε μέτρα, που θα κάνουν τη δημοκρατία μας πιο ποιοτική και δεν θα επιτρέψουμε σε κάποιους νταβατζήδες της πολιτικής και να κλέβουν και να μην πληρώνουν» σημείωσε.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης αποδόμησε την κυβερνητική επιχειρηματολογία σχετικά με την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για την επαναφορά του 13ου μισθού στο δημόσιο λέγοντας: «Στις 07/02/2025, -ημέρα των γενεθλίων μου-, διαρρέει η κυβέρνηση στον Τύπο: “13ος μισθός: την επαναφορά του στο δημόσιο εξετάζει η κυβέρνηση”. Βγαίνει τώρα ο κ. Πιερρακάκης και δηλώνει πως ακόμη και αν είχαν τα λεφτά και για τους μισθούς και για τις συντάξεις, δεν θα τα έδιναν. Δηλαδή πότε έλεγαν την αλήθεια τότε ή τώρα; Εξαπατούν συνεχώς τον ελληνικό λαό. Όταν θέλουν, ανακαλύπτουν “λεφτόδεντρα”.Όταν εμείς προτείνουμε, χρησιμοποιούν τα “λεφτόδεντρα” εναντίον μας».

Εκτίμησε δε πως «όσο φτάνουμε κοντά στις εθνικές εκλογές και όσο μένουμε στη γραμμή του αξιόπιστου συγκροτημένου λόγου απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, η άποψή μου είναι ότι η Νέα Δημοκρατία θα ηττηθεί. Εάν στον χρόνο αυτό, αντί προτεραιότητα να έχει η πολιτική, τα προβλήματα της κοινωνίας και οι λύσεις που προτείνουμε, ξεκινήσει μια συζήτηση κουτσομπολιού και όχι επί της πολιτικής ουσίας, νομίζω ότι εν τέλει πάλι ευνοείται η Νέα Δημοκρατία» πρόσθεσε.

«Το ΠΑΣΟΚ δεν θα στηρίξει καμία προσπάθεια αλλαγής των goalpost»

Με φόντο τα σενάρια περί αλλαγής του εκλογικού νόμου, ο κ. Ανδρουλάκης διαμήνυσε πως «το ΠΑΣΟΚ δεν θα στηρίξει καμία προσπάθεια αλλαγής των goalpost». «Η αλλαγή του ορίου εισόδου στη Βουλή και η αλλαγή του μπόνους είναι σοβαρές δομικές αλλαγές. Το ΠΑΣΟΚ δεν υπάρχει περίπτωση -και το στέλνω καθαρά το μήνυμα προς το Μαξίμου-, να στηρίξει τέτοια προεκλογικά παιχνίδια αλλαγής των goalpost» τόνισε.

Κληθείς να σχολιάσει δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου ότι το ΠΑΣΟΚ συνυπέγραψε με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας τα περί εσχάτης προδοσίας, ο κ. Ανδρουλάκης απάντησε: «Η ώρα είναι 11:20, θα τελειώσουμε σε 10 λεπτά τη συνέντευξη, έχει χρόνο να ανασκευάσει. Είναι ψεύτης και συκοφάντης, γιατί ποτέ το ΠΑΣΟΚ δεν έχει υπογράψει κείμενο που μιλά για εσχάτη προδοσία. Και αυτό τι δείχνει; Την ποιότητα και την τοξικότητα της Νέας Δημοκρατίας» σχολίασε.

«Τι είδους “ήρεμα νερά” είναι αυτά, όταν η Τουρκία δεν μας αφήνει να ασκήσουμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα;»

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στάθηκε με έμφαση στα εθνικά θέματα και στο κυβερνητικό αφήγημα «ήρεμα νερά-απομονωμένη Τουρκία» και υπογράμμισε: «Ποια είναι η απομονωμένη Τουρκία; Αυτή που ετοιμάζεται να τα βρει με τον Χαφτάρ, ενώ τα έχει ήδη βρει με τη Δυτική Λιβύη και έχει υπογράψει παράνομο τουρκολιβυκό σύμφωνο; Αυτή που είναι έτοιμη να τα βρει και με την Αίγυπτο, ενώ υπήρχε η γνωστή αντιπαράθεση λόγω της στήριξης του κ. Ερντογάν στους Αδελφούς Μουσουλμάνους; Αυτή που συμπεριφέρεται στη Συρία ως προτεκτοράτο;»

Επιπλέον σημείωσε ότι η Τουρκία χρησιμοποίησε την ελληνική ρητορική περί “ήρεμων νερών” καθώς «το αφήγημα αυτό της έδωσε τη δυνατότητα να πάει στην Ευρώπη και να πει:“αφού δεν υπάρχει πρόβλημα με την Ελλάδα, γιατί με αποκλείετε από τα ευρωπαϊκά εξοπλιστικά προγράμματα;”. Με αποτέλεσμα να έχει άμεση εμπλοκή μέσω ιδιωτικών τουρκικών εξοπλιστικών εταιρειών στα μεγάλα προγράμματα, που πληρώνει ο Ευρωπαίος φορολογούμενος. Είναι προφανές ότι η Τουρκία παίζει ένα πάρα πολύ επικίνδυνο παιχνίδι εις βάρος μας» συνέχισε, ενώ έκανε αναφορά στην υπόθεση της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου-Ισραήλ: «Δεν υπάρχει καμία πρόοδος στην επένδυση και έχουμε μάλιστα διαρροές που πάνε να φορτώσουν την αποτυχία στο οικονομικό σκέλος της επένδυσης που έχει να κάνει με την Κύπρο.Τι είδους “ήρεμα νερά” είναι αυτά, όταν η Τουρκία δεν μας αφήνει να ασκήσουμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα;».

«Θέμα του ΣΥΡΙΖΑ» ο Αλ. Τσίπρας

Ερωτηθείς τέλος για τη σεναριολογία γύρω από το πολιτικό μέλλον του κ. Τσίπρα ο κ. Ανδρουλάκης απάντησε: «Όσο ο κ. Τσίπρας παραμένει βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, αυτό το θέμα αφορά το ΣΥΡΙΖΑ. Αν θα μείνει, αν θα τον διασπάσει, είναι ένα θέμα του ΣΥΡΙΖΑ. Έχω μάθει στην πολιτική μου ζωή να σέβομαι τα άλλα κόμματα και να μην κάνω παιχνίδια. Και θέλω αυτό να το τιμούν οι πολιτικοί μας αντίπαλοι, γιατί θέλω να σας πω ότι σε ανάλογες περιπτώσεις δεν είχαν την ίδια αντιμετώπιση».