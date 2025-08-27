Σφοδρή αντιπαράθεση Μαρινάκη – Ανδρουλάκη: «Να ανασκευάσει και να αποσύρει τους προσβλητικούς χαρακτηρισμούς»

Αντιπαράθεση ξέσπασε ανάμεσα στον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη και τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Νίκο Ανδρουλάκη, με αφορμή δηλώσεις του τελευταίου σε τηλεοπτική του συνέντευξη.

Ο κ. Μαρινάκης, με ανακοίνωσή του, κάλεσε τον κ. Ανδρουλάκη «να ανασκευάσει και να αποσύρει τους προσβλητικούς χαρακτηρισμούς εις βάρος του», παραθέτοντας μάλιστα ηχητικό απόσπασμα από τη ραδιοφωνική συνέντευξή του στα Παραπολιτικά 90,1.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο ότι ισχυρίστηκε πως το κόμμα του «συνυπέγραψε κείμενο για εσχάτη προδοσία με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου», χαρακτηρίζοντάς τον «ψεύτη» και «συκοφάντη».

Στην απάντησή του, ο κ. Μαρινάκης υποστήριξε ότι τα λεγόμενά του παρερμηνεύθηκαν, τονίζοντας: «Το ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη είναι ένα κόμμα που δεν ψηφίζει τα μη κρατικά πανεπιστήμια, που ψήφισε “παρών” στην παραπομπή βουλευτών για εσχάτη προδοσία και που συνυπέγραψε με την κ. Κωνσταντοπούλου την πρόταση δυσπιστίας. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Ο κ. Ανδρουλάκης τα “ένωσε” βάζοντας στο στόμα μου λόγια που δεν είπα».

«Να αποσυρθούν οι χαρακτηρισμοί»

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε πως «αρκούν στοιχειώδεις γνώσεις ελληνικής γλώσσας» για να διαπιστωθεί ότι ουδέποτε έκανε τη συγκεκριμένη αναφορά. «Είτε δεν ακούσατε καλά, είτε σας εξέθεσαν οι συνεργάτες σας, είτε συνειδητά με συκοφαντείτε», τόνισε ο κ. Μαρινάκης, καλώντας τον κ. Ανδρουλάκη να ανασκευάσει και να αποσύρει τους χαρακτηρισμούς.

«Εκτός», κατέληξε, «αν έχετε πλέον για τα καλά αποκτήσει τις ίδιες συνήθειες με τους νέους σας πολιτικούς συνοδοιπόρους».