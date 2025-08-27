MyStreet: 1.273 καταγγελίες από πολίτες μέσα σε 20 μέρες – Πώς λειτουργεί η εφαρμογή

H νέα ψηφιακή εφαρμογή MyStreet, ένα σύγχρονο εργαλείο που δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες να συμβάλουν στη διαφύλαξη της νομιμότητας και της διαφάνειας στους δημόσιους χώρους, παρουσιάστηκε σήμερα σε σύσκεψη υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, στο Μέγαρο Μαξίμου.

Μέσω του MyStreet app, το οποίο μπορούν οι πολίτες να κατεβάσουν στο κινητό τους ή στο tablet τους, ο χρήστης έχει πρόσβαση, μέσα από εύχρηστους διαδραστικούς χάρτες, σε σημαντικές πληροφορίες και λειτουργίες όπως:

Κοινόχρηστοι χώροι: Εμφάνιση ενεργών μισθώσεων με λεπτομέρειες όπως εμβαδόν, διάρκεια ισχύος και όρια παραχωρημένης έκτασης.

Σημεία φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων: Χάρτης με διαθέσιμους φορτιστές και στοιχεία όπως πάροχος και ισχύς.

Ασφαλή σημεία συγκέντρωσης: Προβολή καθορισμένων σημείων καταφυγής σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών.

Σύντομα μάλιστα η εφαρμογή θα περιλαμβάνει πληροφορίες και για τις θέσεις στάθμευσης ΑμεΑ και τα σημεία όπου είναι εγκατεστημένοι απινιδωτές.

9.381 πολίτες έχουν κατεβάσει την εφαρμογή

Μέχρι στιγμής, σε διάστημα 20 ημερών που λειτουργεί η εφαρμογή, έγιναν 5.736 καταχωρημένες παραχωρήσεις από 60 δήμους, ενώ 9.381 πολίτες έχουν κατεβάσει την εφαρμογή και έχουν υποβληθεί 1.273 παράπονα.

Πώς λειτουργεί η εφαρμογή

Ειδικότερα, σκοπός του MyStreet είναι να διασφαλίσει την πρόσβαση όλων των πολιτών ανεξαιρέτως στους κοινόχρηστους χώρους, προσφέροντας τόσο στους πολίτες την ευκαιρία να συμμετέχουν ενεργά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής στην πόλη τους, όσο και στους Δήμους τη δυνατότητα να ελέγχουν τις μισθώσεις εύκολα και γρήγορα και να βελτιώνουν την οργάνωση και τη διαχείρισή τους. Πρόκειται για μια σημαντική εφαρμογή, η οποία αναπτύχθηκε από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σε συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Μέσω του MyStreet οι πολίτες ενημερώνονται μέσω ενός διαδραστικού χάρτη σε πραγματικό χρόνο για τις ενεργές μισθώσεις κοινόχρηστων χώρων, όπως για παράδειγμα τραπεζοκαθίσματα καφετεριών, εστιατορίων ή άλλων επιχειρήσεων. Σε περιπτώσεις που διαπιστώνουν παραβάσεις, μπορούν να το καταγγείλουν μέσω της εφαρμογής. Με αυτόν τον τρόπο, το MyStreet συμβάλλει στην ενίσχυση της διαφάνειας, καθώς και στη συμμόρφωση και στη διατήρηση της νομιμότητας στη διαχείριση του δημόσιου χώρου.

Επίσης, οι πολίτες έχουν την επιλογή να περιηγηθούν στο MyStreet σε χάρτες με τα «Σημεία φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων» και με τα «Ασφαλή σημεία συγκέντρωσης» σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών, όπως για παράδειγμα σεισμοί. Σύντομα θα ενσωματωθούν στο MyStreet οι «Θέσεις στάθμευσης ΑμεΑ» και το «Εθνικό Μητρώο Απινιδωτών».

Πώς υποβάλλονται οι καταγγελίες

Συγκεκριμένα, οι πολίτες για να υποβάλουν καταγγελίες σε περιπτώσεις που διαπιστώνουν παραβάσεις:

Ανοίγουν το MyStreet στο κινητό τους.

Επιλέγουν στον διαδραστικό χάρτη της εφαρμογής, είτε ένα από τα εμφανιζόμενα σημεία μίσθωσης (πολύγωνα), είτε, αν το πρόβλημα βρίσκεται σε σημείο που δεν υπάρχει καταγεγραμμένη μίσθωση, πατούν παρατεταμένα με το δάχτυλό τους πάνω στον χάρτη.

Στη συνέχεια, εμφανίζεται ένα αναδυόμενο παράθυρο με πληροφορίες για τη συγκεκριμένη μίσθωση (π.χ. όρια της παραχωρημένης έκτασης, διάρκεια ισχύος, εμβαδόν, επωνυμία της επιχείρησης) ή με πληροφορίες γεωεντοπισμού αν το σημείο δεν είναι εντός καταγεγραμμένης μίσθωσης. Στο αναδυόμενο παράθυρο επιλέγουν «Υποβολή Αναφοράς» και ανοίγει η φόρμα υποβολής καταγγελίας.

Επιλέγουν από λίστα (drop-down menu) τον τύπο καταγγελίας που θέλουν να κάνουν με βάση την παραβίαση (π.χ. υπέρβαση ορίων τραπεζοκαθισμάτων, παρακώλυση πρόσβασης ΑμεΑ). Αν επιθυμούν, συμπληρώνουν περιγραφή στο ειδικό πεδίο για σχόλια.

Αφού συμπληρώσουν τη φόρμα, επιλέγουν αν η καταγγελία θα είναι ανώνυμη ή επώνυμη. Προκειμένου να υποβάλλουν επώνυμη, χρειάζεται να συνδεθούν με τους προσωπικούς κωδικούς TaxisNet για την ταυτοποίησή τους.

Πατούν «Αποστολή» για την υποβολή της καταγγελίας και εμφανίζεται επιβεβαιωτικό μήνυμα ότι η καταγγελία υποβλήθηκε επιτυχώς. Στην περίπτωση των επώνυμων καταγγελιών, αυτές αποθηκεύονται στο προφίλ των πολιτών και τις βλέπουν ανά πάσα στιγμή στην ενότητα «Οι αναφορές μου».

Επισημαίνεται ότι οι πολίτες μπορούν να υποβάλουν καταγγελία μόνο για σημείο το οποίο βρίσκεται σε απόσταση 500 μέτρων από την τρέχουσα τοποθεσία τους. Επιπλέον, κάθε χρήστης της εφαρμογής μπορεί να υποβάλει τρεις καταγγελίες ανά ημέρα και ανά τύπο.

Οι καταγγελίες αποστέλλονται αυτόματα στην ψηφιακή πλατφόρμα του Μητρώου Καταχώρισης Αδειών Χρήσης Κοινόχρηστων Χώρων, την οποία διαχειρίζεται ο εκάστοτε αρμόδιος Δήμος. Αυτό επιτρέπει τη γρήγορη αξιολόγηση και την παρέμβαση των αρμόδιων αρχών. Οι πολίτες ενημερώνονται από την εφαρμογή για την εξέλιξη των καταγγελιών.

Δείτε όλη την παρουσίαση του MyStreet:

Κ. Μητσοτάκης: Το MyStreet είναι ουσιαστικά το MyCoast της πόλης

Στη διάρκεια της παρουσίασης ο κ. Μητσοτάης εξέφρασε την ικανοποίησή του «γι΄ αυτή την εξαιρετικά χρήσιμη νέα εφαρμογή». «Αν έπρεπε να το περιγράψω με απλά λόγια, το MyStreet είναι ουσιαστικά το MyCoast της πόλης. Είναι μία εφαρμογή που, όπως είδαμε, δίνει δυνατότητα σε οποιονδήποτε πολίτη, αλλά και δημοτικό υπάλληλο, δημοτικό αστυνομικό, να μπορεί να διαπιστώνει ανά πάσα στιγμή αν ένας δημόσιος χώρος έχει παραχωρηθεί και σε ποια έκταση νόμιμα ή αν έχει υπάρξει οποιαδήποτε παράβαση από αυτές τις οποίες, δυστυχώς, συχνά βλέπουμε και στις πόλεις μας, αλλά και στους τουριστικούς μας προορισμούς» σημείωσε.

Όπως παρατήρησε, το στοίχημα είναι η ανάκτηση του δημόσιου χώρου για τους πολίτες, ειδικά τους πολίτες που έχουν αναπηρία, που έχουν κινητικά προβλήματα, τους ηλικιωμένους. «Γινόμαστε καθημερινά μάρτυρες πολλών παραπόνων από συμπολίτες μας οι οποίοι αγανακτούν από το γεγονός ότι εμπορικές χρήσεις επεκτείνονται, προφανώς, πέραν των νόμιμων ορίων. Τώρα πια έχουν οι πολίτες τη δυνατότητα να διαπιστώνουν ανά πάσα στιγμή σε πραγματικό χρόνο αν αυτό συμβαίνει και προφανώς να προβαίνουν και στη σχετική καταγγελία αν θεωρούν ότι υπάρχει παράνομη καταπάτηση δημόσιου χώρου. Όπως ακριβώς έγινε και με το MyCoast, το οποίο έβαλε τάξη στις παραλίες μας, έτσι είμαι σίγουρος ότι και το MyStreet θα βάλει τάξη στους δρόμους και στις πλατείες μας» ανέφερε. Υπογράμμισε ακόμη τη σημασία της συνεργασίας όλων των Δήμων, με την ενσωμάτωση των σχετικών στοιχείων στην ψηφιακή πλατφόρμα.

Σημείωσε επιπλέον πως «δεν είμαστε σε καμία περίπτωση κατά της επιχειρηματικότητας, αλλά συντασσόμαστε πάντα με τη νόμιμη επιχειρηματικότητα. Αν κάποιος έχει μισθώσει εκατό μέτρα, δεν γίνεται τα εκατό να τα κάνει τριακόσια και αυτό είναι κάτι το οποίο θα φαίνεται πολύ εύκολα πια μέσα από την χρήση αυτής της εφαρμογής, στην οποία, βέβαια, ευελπιστούμε να προσθέτουμε και άλλες χρήσιμες πληροφορίες, όπως ράμπες ΑμεΑ, απινιδωτές, σημεία συγκέντρωσης. Είναι μία πολύ χρηστική γεωχωρική πλατφόρμα, η οποία μπορεί να αναπτυχθεί με πολλούς διαφορετικούς τρόπους» είπε και κάλεσε τους πολίτες να κατεβάσουν τη σχετική εφαρμογή και να την αξιοποιήσουν.

Με τη σειρά του ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου σημείωσε πως «τo MyStreet κάνει αυτό το οποίο και ο τίτλος του λέει: τακτοποιεί τον δρόμο, το πεζοδρόμιο ή την πλατεία. Είναι ένα εργαλείο το οποίο κυρίως απευθύνεται και συσχετίζεται με τους κοινόχρηστους χώρους. Όμως, επειδή δεν είχαμε κοινή εφαρμογή για γεωχωρική πληροφορία, μας βοηθάει και σε μερικά ακόμα σημαντικά στοιχεία οργάνωσης των πόλεών μας». «Έχουμε ήδη 1.273 παράπονα. Είναι πολύ σημαντικό ότι χωρίς καν να έχει κοινωνηθεί, διαφημιστεί η εφαρμογή ιδιαίτερα, πολίτες και ένοικοι θέλουν να πάρουν πίσω τον κοινόχρηστο χώρο. Σε συνεργασία με την αυτοδιοίκηση, αυτό μπορούμε να το πετύχουμε» πρόσθεσε.

Αύξηση των ελέγχων της ΕΛΑΣ για τραπεζοκαθίσματα

Στην τοποθέτησή του, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης επισήμανε το 2025 αυξήθηκαν οι έλεγχοι και οι παραβάσεις που βεβαίωσε η Ελληνική Αστυνομία για τραπεζοκαθίσματα. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέθεσε, το α’ εξάμηνο του 2025 διενεργήθηκαν 33.452 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν 998 παραβάσεις έναντι 31.391 ελέγχων και 743 παραβάσεων το αντίστοιχο διάστημα του 2024.

Ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος επισήμανε πως «θλουμε την άσκηση πίεσης από την πλευρά των πολιτών ειδικά προς τις αυτοδιοικητικές δημοτικές αρχές, έτσι ώστε να αξιοποιήσουν αυτή την ψηφιακή εφαρμογή, να περάσουν όλα τα στοιχεία και να μπορέσουμε να έχουμε μια πιο αρμονική συμβίωση και συνύπαρξη των πεζών με τους επιχειρηματίες της εστίασης, με όσους επισκέπτονται και αξιοποιούν τις επιχειρήσεις εστίασης. Δεν θέλουμε, προφανώς, καταστρατήγηση δικαιωμάτων κανενός, από καμία πλευρά, θέλουμε, όμως, έναν δημόσιο χώρο που πρέπει να αποδίδει σεβασμό ειδικά στους πιο ευάλωτους συμπολίτες μας που θέλουν να περπατούν ελεύθερα και με ασφάλεια στην πόλη τους».

Ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) Λάζαρος Κυρίζογλου τόνισε από την πλευρά του πως «ο δημόσιος χώρος πρέπει να ξανακερδηθεί από την κοινωνία. Δεν μπορεί μία μητέρα με ένα καρότσι και δύο παιδιά να μην μπορεί να περάσει μεταξύ του χώρου κύριας χρήσης και του δεύτερου μαγαζιού που έχουν κάνει στα πεζοδρόμια. Εμείς από την πρώτη στιγμή ταχθήκαμε υπέρ της εφαρμογής. Κερδισμένος θα βγει αυτός που θα το εφαρμόσει, έστω κι αν προσωρινά δυσανασχετήσουν κάποιοι».

Από την πλευρά του, ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης, επικεφαλής του μεγαλύτερου Δήμου της χώρας που έχει καταχωρήσει όλες τις μισθώσεις (περισσότερες από 1.200), επισήμανε: «Πραγματικά είναι μια εφαρμογή που μας λύνει τα χέρια, ένα εργαλείο που λύνει τα χέρια όχι μόνο στους πολίτες που προχωρούν σε καταγγελίες, αλλά και στα όργανα της Δημοτικής Αστυνομίας, που πλέον δεν χρειάζεται να βγαίνουν, όσο κι αν ακούγεται αναχρονιστικό, με τις μεζούρες. Οι ίδιοι πλέον μπορούν ανά πάσα στιγμή και στον ελάχιστο χρόνο να βλέπουν που υπάρχει και σε ποιο βαθμό η παραβατικότητα».

Η εφαρμογή MyStreet λειτουργεί από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης και υλοποιήθηκε με πόρους της Κοινωνίας της Πληροφορίας (ΚτΠ Μ.Α.Ε.), φορέα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.