Κ. Κυρανάκης: Από 13 Σεπτεμβρίου και κάθε Σάββατο 24ωρο το Μετρό – Τι θα γίνει με τα τρόλεϊ

Τη σταδιακή κατάργηση των τρόλεϊ σε Αθήνα και Πειραιά προανήγγειλε ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης.

Όπως σημείωσε, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ, η διαδικασία θα γίνει σε δύο φάσεις: η πρώτη αφορά το ξήλωμα καλωδίων και στύλων, ενώ η δεύτερη την αντικατάσταση των οχημάτων με ηλεκτρικά λεωφορεία. «Το κόστος των τρόλεϊ συγκριτικά με τα ηλεκτρικά λεωφορεία είναι διπλάσιο», τόνισε.

Τα 100 νεότερα τρόλεϊ θα παραμείνουν προσωρινά σε μεγάλες αρτηρίες, όπως η Συγγρού και η Κηφισίας, όπου θα αυξηθούν τα δρομολόγια. Παράλληλα, προανήγγειλε νέες διαβάσεις με μπάρες, ενώ πολλές ισόπεδες διασταυρώσεις θα γίνουν ανισόπεδες.

Σε ερώτηση για ενδεχόμενες απολύσεις εργαζομένων στον ΟΣΕ, ο κ. Κυρανάκης σημείωσε ότι ήδη έχουν απολυθεί όσοι δεν βρίσκονταν σε ενεργές διαβάσεις, τόσο από τον ΟΣΕ όσο και από αναδόχους εταιρείες. Παράλληλα, τόνισε ότι όλοι οι εργαζόμενοι στα τρόλεϊ θα απορροφηθούν στον ΟΣΥ.

Για τις τιμές των εισιτηρίων, διαβεβαίωσε ότι δεν προβλέπεται αύξηση, ενώ θα εντατικοποιηθούν οι έλεγχοι για εισιτηριοδιαφυγή.

Εντατικοί έλεγχοι

Αναφορικά με τον νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, ο αναπληρωτής υπουργός υπογράμμισε ότι οι έλεγχοι έχουν ενταθεί. «Όλο το καλοκαίρι πραγματοποιήθηκε μεγάλη εκστρατεία για τη χρήση κράνους», σημείωσε, προσθέτοντας ότι τα αποτελέσματα θα φανούν σύντομα.

24ωρη λειτουργία Μετρό και λεωφορειακών γραμμών

Από τις 13 Σεπτεμβρίου, το Μετρό θα λειτουργεί 24 ώρες κάθε Σάββατο, ενώ ανάλογη θα είναι η λειτουργία ορισμένων λεωφορειακών γραμμών και του Τραμ τους πιο πολυσύχναστους μήνες.

Ο κ. Κυρανάκης ευχαρίστησε τους υπαλλήλους και επισήμανε ότι θα υπάρξει οικονομική επιβράβευση για τα νυχτερινά δρομολόγια.

Σιδηροδρομικά έργα

Στόχος του υπουργείου είναι μέχρι τον Αύγουστο του 2026 να ολοκληρωθεί η διπλή γραμμή με όλα τα συστήματα ασφαλείας για τη σύνδεση Αθήνας – Θεσσαλονίκης. Τα έργα στη Θεσσαλία προχωρούν κανονικά και σε 11 μήνες το κομμάτι που επλήγη από την κακοκαιρία «Daniel» θα λειτουργεί ξανά.

Ο κ. Κυρανάκης επισήμανε ότι προτεραιότητα του νέου ΟΣΕ είναι η ασφάλεια. Στα τέλη Ιουλίου εγκαταστάθηκε το νέο σύστημα ακριβούς γεωεντοπισμού, το οποίο, όπως τόνισε, θα αποτρέψει «τυφλά τρένα», ώστε να μην επαναληφθεί η τραγωδία των Τεμπών. Παράλληλα, σημείωσε ότι ο ανθρώπινος παράγοντας παραμένει κρίσιμος. Επίσης, εγκαταστάθηκε σύστημα ασφαλούς πέδησης στα τρένα, ενισχύοντας την ασφάλεια των δρομολογίων.