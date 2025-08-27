Η Chevron «φλερτάρει» με τη Λιβύη μετά από χρόνια απουσίας – Η συνάντηση στο Λονδίνο

Με τη Λιβύη φαίνεται να «φλερτάρει» ο αμερικανικός ενεργειακός κολοσσός Chevron, μετά από περισσότερα από δέκα χρόνια απουσίας από τις όποιες συζητήσεις.

Τη στιγμή που για την Αθήνα, μετρά αντίστροφα ο χρόνος για το «ναι» από την Chevron για έρευνες κοιτασμάτων φυσικού αερίου νότια της Πελοποννήσου και της Κρήτης (στις περιοχές Νότια Κρήτη Ι και Νότια Κρήτη ΙΙ) με την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών τη 10η Σεπτεμβρίου.

Δεν είναι τυχαίο που ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου σε τηλεοπτική του συνέντευξη -προ ημερών- δήλωσε «συγκρατημένα αισιόδοξος» αναφερόμενος στον διαγωνισμό για παραχώρηση του δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων σε θαλάσσιες περιοχές και το εκδηλωμένο ενδιαφέρον πετρελαϊκών κολοσσών, ενώ επανήλθε στο θέμα και σε σημερινή του συνέντευξη στην ΕΡΤ.

Όπως σημείωσε «η 10η Σεπτεμβρίου αποτελεί καθοριστική ημερομηνία για τον διεθνή διαγωνισμό υδρογονανθράκων, με το άνοιγμα των προσφορών να ακολουθεί άμεσα. Η ολοκλήρωση της διαδικασίας αναμένεται μέσα στο 2025, με τον ανάδοχο να αναδεικνύεται και να ξεκινούν οι διαπραγματεύσεις για τις συμβάσεις εκμετάλλευσης».

Μπορεί η κίνηση της Chevron να διερευνήσει νέες ευκαιρίες συνεργασίας με την Εθνική Εταιρεία Πετρελαίου της Λιβύης (NOC), ανοίγοντας έτσι τον δρόμο για πιθανή επιστροφή στις δραστηριότητες της χώρας να βάζει νέα δεδομένα στην ενεργειακή (και γεωπολιτική) εξίσωση της Ανατολικής Μεσογείου, δεν αποκλείεται ωστόσο να κάνει έρευνας και στα θαλάσσια οικόπεδα εντός της ελληνικής ΑΟΖ.

Οι συζητήσεις Λιβύης – Chevron

Σύμφωνα με το Λιβυκό Πρακτορείο Ειδήσεων, οι δύο πλευρές (ύστερα από συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο) εξέτασαν ευκαιρίες για αξιοποίηση ανεκμετάλλευτων κοιτασμάτων και μη συμβατικών πόρων υδρογονανθράκων, όπως πεδία υψηλής πίεσης και θερμοκρασίας, τα οποία απαιτούν προηγμένη τεχνολογία και ειδική τεχνογνωσία.

Η NOC παρουσίασε το στρατηγικό της σχέδιο για αύξηση της παραγωγικής ικανότητας και διατήρηση σταθερής παραγωγής, υπογραμμίζοντας τη σημασία συνεργασιών με εταιρείες που συνδυάζουν τεχνική εμπειρία και ισχυρή οικονομική υποστήριξη.

Ανάρτηση της NOC από τη συνάντηση με την Chevron

المؤسسة تبحث فرص التعاون مع شركة شيفرون الأمريكية في قطاع الاستكشاف والإنتاج pic.twitter.com/5Aty7FVn6s — National Oil Corporation المؤسسة الوطنية للنفط (@NOC_Libya) August 26, 2025

Η Chevron ενημερώθηκε για ανεξερεύνητα οικόπεδα που δεν είχαν περιληφθεί σε προηγούμενους γύρους αδειοδότησης, καθώς και για ανεκμετάλλευτα κοιτάσματα που απαιτούν λεπτομερή γεωλογική και οικονομική αξιολόγηση.

Τα ανεκμετάλλευτα αποθέματα της Λιβύης εκτιμώνται σε περίπου 4 δισεκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου, ενώ οι μη συμβατικοί πόροι περιλαμβάνουν περίπου 18 δισεκατομμύρια βαρέλια σχιστολιθικού πετρελαίου και 123 τρισεκατομμύρια κυβικά πόδια φυσικού αερίου, προσφέροντας μακροπρόθεσμες προοπτικές επένδυσης.

Η Chevron εξέφρασε σοβαρό ενδιαφέρον για επιστροφή, μετά την τελευταία συμμετοχή της σε διαγωνισμό στη Λιβύη πριν από πάνω από δέκα χρόνια.

Η NOC τονίζει ότι οι διεθνείς συνεργασίες θα παίξουν καθοριστικό ρόλο στην αξιοποίηση του ενεργειακού δυναμικού της χώρας, στην αύξηση των εσόδων και στην ενίσχυση της εθνικής οικονομίας.

Η μέση γραμμή Ελλάδας – Λιβύης και το τουρκολιβυκό

Αξίζει να σημειωθεί πως για την Αθήνα είναι θετικό το στοιχείο -προς ώρας- ότι η Τρίπολη φαίνεται να σεβάστηκε τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα, καθώς τον Μάρτιο προχώρησε στη δημοπρασία θαλασσίων οικοπέδων αγνοώντας το παράνομο μνημόνιο με την Τουρκία.

Η Εθνική Εταιρεία Πετρελαίου της Λιβύης (NOC) ανακοίνωσε την έναρξη γύρου προσφορών για το 2025, με σκοπό την προσέλκυση διεθνών εταιρειών ενέργειας για την εξερεύνηση και ανάπτυξη 22 χερσαίων και θαλάσσιων οικοπέδων, που καλύπτουν έκταση 235.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων και περιέχουν εκτιμώμενα αποθέματα 1,6 δισεκατομμυρίων βαρελιών ισοδύναμων πετρελαίου.

Όπως φαίνεται και στην παραπάνω φωτογραφία τα λιβυκά οικόπεδα λαμβάνουν υπόψη τα όρια της δυνητικής ελληνικής Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ), σε σχέση με την λιβυκή, τηρώντας της αρχή της μέσης γραμμής στην χάραξη της.

Αντίστοιχα και στη συμφωνία μεταξύ της NOC με την αντίστοιχη τουρκική TPAO που υπεγράφη στις 25 Ιουνίου 2025, ο χάρτης που έδωσε στη δημοσιότητα η λιβυκή εταιρεία πετρελαίου, διπλωματικές πηγές σημείωναν πως «εκ πρώτης όψεως φαίνεται να κινείται νοτίως της μέσης γραμμής».

Μνημόνιο με την ExxonMobil μνημόνιο με την ExxonMobil

Υπενθυμίζεται ότι η Λιβύη έχει υπογράψει μνημόνιο συνεργασίας και με τον αμερικανικό ενεργειακό κολοσσό ExxonMobil.

Σύμφωνα με λιβυκά μέσα το μνημόνιο με την ExxonMobil προβλέπει έρευνες σε τέσσερα οικόπεδα στα ανοιχτά της βορειοδυτικής ακτής της Λιβύης και στον κόλπο της Σύρτης για τη διεξαγωγή γεωλογικών και γεωφυσικών ερευνών για τον εντοπισμό υδρογονανθράκων.