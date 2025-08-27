Βουλή: Επανεκκίνηση με αιτήματα για Παλαιστίνη, ποινικές δικογραφίες και «καυτά» νομοσχέδια

Η πρώτη συνεδρίαση μετά τις θερινές διακοπές σημαδεύτηκε από την πρόταση Ανδρουλάκη για ειδική συζήτηση, την ανακοίνωση πέντε δικογραφιών που αφορούν κορυφαία πολιτικά πρόσωπα και τη συζήτηση νομοσχεδίων σε κρίσιμους τομείς.

Με αιτήματα κοινοβουλευτικού ελέγχου, νομοθετική εργασία στις επιτροπές και ανακοινώσεις προς το Σώμα επανεκκίνησε σήμερα η Βουλή, μετά τις θερινές διακοπές.

Στην εθνική αντιπροσωπεία ανακοινώθηκε το αίτημα του προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη για διεξαγωγή προ ημερησίας διατάξεως συζήτησης σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών, με αντικείμενο την κατάσταση στην Παλαιστίνη.

Στόχος, η επικαιροποίηση του ομόφωνου ψηφίσματος του 2015 για την αναγνώριση του Κράτους της Παλαιστίνης από την Ελλάδα και η ανάληψη διπλωματικών πρωτοβουλιών για άμεση έναρξη ειρηνευτικών συνομιλιών.

Από τον προεδρεύοντα Ιωάννη Πλακιωτάκη ανακοινώθηκε επίσης ότι έχουν διαβιβαστεί από τον υπουργό Δικαιοσύνης πέντε ποινικές δικογραφίες οι οποίες αφορούν:

1. Στο πρώην υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Βασίλη Κικίλια

2. Στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη

3. Στον πρώην υπουργό Εξωτερικών Νίκο Δένδια

4. Στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, στον τέως υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρήστο Σταϊκούρα, στον τέως υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών, αρμόδιο για θέματα Μεταφορών Βασίλη Οικονόμου, στον υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών, αρμόδιο για θέματα Υποδομών Νίκο Ταχιάο, στον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρήστο Δήμα, στον αναπληρωτή υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη

5. Στην υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη.

Στην ατζέντα της σημερινής συνεδρίασης βρέθηκε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Αναστάσιου Νικολαΐδη για την απομάκρυνση του Σωματείου ΑμεΑ Δράμας από το πρώην Στρατολογικό Γραφείο.

Ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Θανάσης Δαβάκης τόνισε ότι η μίσθωση του χώρου έληξε και πρότεινε ως εναλλακτική το πρώην στρατόπεδο «Τριανταφύλλου», με δέσμευση για πλήρη ανακαίνιση και προσβασιμότητα.

Νομοθετική ατζέντα τριημέρου

Παράλληλα, συνεχίζεται στην Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης η συζήτηση για το νομοσχέδιο του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου σχετικά με τις επιστροφές πολιτών τρίτων χωρών.

Αύριο εισάγεται στην Ολομέλεια το νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών για την αναμόρφωση του πειθαρχικού δικαίου στο Δημόσιο, ενώ την Παρασκευή ακολουθούν συνεδριάσεις της Επιτροπής Οικονομικών με αντικείμενο μνημόνια συνεργασίας με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.