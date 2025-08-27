«Τρία οδυνηρά συμπεράσματα του φετινού καλοκαιριού»: Βολές Μ. Αποστολάκη κατά της κυβέρνησης

Πολυμέτωπη κριτική στην κυβέρνηση άσκησε η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Μιλένα Αποστολάκη, αναδεικνύοντας τα «τρία οδυνηρά συμπεράσματα του φετινού καλοκαιριού».

«Ένας στους δυο Έλληνες δεν μπόρεσε να πάει διακοπές, καθώς μεταξύ άλλων είναι πιο φτηνό το ταξίδι Αγγλία – Ολλανδία από το Ίος – Νάξος» ανέφερε μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Open.

Σημείωσε ακόμη ότι «4,3 εκατομμύρια στρέμματα κάηκαν από το 2019 μέχρι σήμερα, γεγονός που αποτελεί θλιβερό ρεκόρ». «Παρότι ξοδεύουμε μεγάλα ποσά για εναέρια μέσα, δεν κάνουμε καμία αξιολόγηση αποδοτικότητας, δεν έχουμε ψηφιακό σύστημα παρακολούθησης κρίσεων σε πραγματικό χρόνο, δεν έχουμε χαρτογραφήσει τις ζώνες μίξης οικισμών, βιομηχανιών και δασών, λείπουν ολοκληρωμένα σχέδια εκκένωσης και το σημαντικότερο εξακολουθούμε να κατευθύνουμε 80% των πόρων στην καταστολή και μόλις 20% στην πρόληψη, την στιγμή που οι πυρκαγιές δε σβήνονται το καλοκαίρι, αλλά τον χειμώνα…» παρατήρησε η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ.

Έκανε επίσης λόγο για «εξωθεσμικό κατήφορο του πρωθυπουργού, με τη μεθόδευση της απαγόρευσης στους βουλευτές του να ψηφίσουν για την διερεύνηση των ευθυνών Βορίδη, Αυγενάκη για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ» που «μας έκανε πρωτοσέλιδο στο POLITICO και άλλα έγκυρα διεθνή μέσα ενημέρωσης».