Ισραήλ: Ο Νετανιάχου αναγνώρισε δημόσια τις γενοκτονίες των Αρμενίων, των Ελλήνων του Πόντου και των Ασσυρίων

Στην αναγνώριση της Γενοκτονίας των Αρμενίων, των Ελλήνων του Πόντου και των Ασσυρίων από την Τουρκία προχώρησε χθες, Τρίτη, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, στη διάρκεια τηλεοπτικής διαδικτυακής συζήτησης (podcast) με τον Αμερικανό επιχειρηματία και παρουσιαστή Πάτρικ Μπετ Ντέιβιντ, ο οποίος είναι αρμενικής και ασσυριακής καταγωγής.

Στη διάρκεια της εκπομπής ο παρουσιαστής ρώτησε τον Νετανιάχου γιατί, από όλες τις χώρες, το Ισραήλ είναι τόσο απρόθυμο να αναγνωρίσει ως γενοκτονία τις σφαγές των χριστιανικών πληθυσμών, τις οποίες διέπραξε η Οθωμανική Αυτοκρατορία από το 1915 έως το 1917, δεδομένου του πλαισίου της παγκόσμιας αναγνώρισης του Ολοκαυτώματος.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου απάντησε ότι «νομίζω ότι η Κνεσέτ πέρασε σχετικό ψήφισμα» το οποίο είναι αμφίβολο εάν ισχύει, ωστόσο ο Πάτρικ Μπετ Ντέιβιντ επέμεινε, ρωτώντας για ποιον λόγο κανένας Ισραηλινός πρωθυπουργός δεν το είχε πράξει μέχρι τώρα.

Τότε ο Νετανιάχου αποκρίθηκε «μόλις το έκανα εγώ. Ορίστε».

