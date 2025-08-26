Προσωπικός αριθμός: Η ΝΙΚΗ προσφεύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας για την ακύρωσή του

Σε καταγγελία στην Αρχή Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η οποία έχει νομική ισχύ, για να σταματήσει την επεξεργασία του Προσωπικού Αριθμού, προχωρά η Νίκη, ενώ θα προσφύγει άμεσα και στο Συμβούλιο της Επικρατείας με αίτημα ακύρωσής του.

Όπως αναφέρει το κόμμα σε ανακοίνωσή του πρόκειται για ένα εργαλείο που δεν προσφέρει καμία πραγματική διευκόλυνση στους πολίτες, αλλά αντιθέτως δημιουργεί σοβαρούς κινδύνους για την ελευθερία, την ιδιωτικότητα και την εθνική ασφάλεια.

«Ήδη έχουμε απευθυνθεί με επίσημα ερωτήματα στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, όμως οι απαντήσεις που λάβαμε δεν διασφαλίζουν τη θεμελιώδη αρχή της αναλογικότητας και της ελαχιστοποίησης που ορίζει ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ), ούτε παρέχουν επαρκείς εγγυήσεις ότι τα προσωπικά δεδομένα των πολιτών θα παραμείνουν προστατευμένα.

Η Κυβέρνηση εισάγει τον Προσωπικό Αριθμό σε μια κρατική μηχανή που ήδη διαθέτει διαλειτουργικότητα, επιβαρύνοντας άσκοπα τη διοίκηση και τους πολίτες» σημειώνει.

Προσθέτει δε ότι «ο νέος αριθμός δεν αντικαθιστά τους υπάρχοντες αναγνωριστικούς αριθμούς (ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, ΑΔΤ) και αποδεικνύεται περιττός. Στην πραγματικότητα, μετατρέπεται σε μηχανισμό φακελώματος, καθώς η αναγραφή του στις ταυτότητες ισοδυναμεί με αποκάλυψη του ΑΦΜ σε κάθε συναλλαγή, ενώ με την απόφαση της ΑΑΔΕ αποδόθηκαν παράνομα και αυθαίρετα (με μία απόφαση Επικεφαλής Οργανισμού) ΑΦΜ σε 1,7 εκατομμύρια ανήλικα παιδιά, χωρίς νομικό έρεισμα».

«Εργαλείο παρακολούθησης και ελέγχου»

Ακόμη πιο ανησυχητικό, προειδοποιεί το κόμμα, «είναι το γεγονός ότι τα προσωπικά στοιχεία χιλιάδων στρατιωτικών εκτίθενται σε ένα μηχανισμό που μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρή εθνική ζημία, αφού η διασύνδεση του Προσωπικού Αριθμού με τα εμπιστευτικά ατομικά δεδομένα των στρατιωτικών δύναται να θεωρηθεί ως ευθεία απειλή για την ασφάλεια του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων».

«Η ΝΙΚΗ δεν θα επιτρέψει την καθιέρωση ενός εργαλείου παρακολούθησης και ελέγχου των Ελλήνων πολιτών. Καταθέτουμε επίσημη καταγγελία κατά των υπευθύνων φορέων, η οποία έχει νομική ισχύ, και προσφεύγουμε στο Συμβούλιο της Επικρατείας, απαιτώντας την ακύρωση του Προσωπικού Αριθμού και όλων των διατάξεων που τον επιβάλλουν. Ο αγώνας μας θα συνεχιστεί με καταγγελίες και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ώστε να αποκαλυφθούν οι παραβιάσεις του ΓΚΠΔ που συντελούνται στη χώρα μας. Ο Προσωπικός Αριθμός δεν θα περάσει. Η ΝΙΚΗ θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν να τον καταργήσει. Γιατί η μάχη αυτή είναι μάχη για τη Δημοκρατία, για την Πατρίδα και για την Ελευθερία», καταλήγει η ανακοίνωση.