ΔΕΘ: Η αγωνία για το «ακροατήριο» του ’19 και του ’23 και τα διλήμματα για τον εκλογικό νόμο

Ένα σπριντ μέχρι τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης κάνουν στην κυβέρνηση προκειμένου να κλειδώσει το πακέτο των μέτρων, που θα ανακοινώσει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Πρόκειται για δύσκολη «άσκηση» για το κυβερνών κόμμα, που βλέπει στις δημοσκοπήσεις πως στην πρόθεση ψήφου τα ποσοστά του δεν φτάνουν καν το αποτέλεσμα των περσινών ευρωεκλογών. Ο στόχος για επανεκκίνηση «κόλλησε» μετά τις αποκαλύψεις για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και πλέον η φετινή ΔΕΘ μπορεί να αποδειχθεί η κρισιμότερη των τελευταίων ετών για τους «γαλάζιους».

Από το βήμα της ΔΕΘ ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να περιγράψει συνοπτικά μια σειρά κινήσεων που έχουν δρομολογηθεί τα τελευταία χρόνια (εστιάζοντας κυρίως στο πεδίο της οικονομίας) και να προτάξει το σύνθημα «το είπαμε – το κάναμε».

Το μεγαλύτερο βέβαια μέρος της ομιλίας του θα είναι εστιασμένο στην επόμενη ημέρα και σε μια σειρά μέτρων, που θα τρέξουν με το βλέμμα στραμμένο στη μεσαία τάξη. Πρόκειται άλλωστε για ένα ακροατήριο που συνέβαλε σε καθοριστικό βαθμό στις εκλογικές νίκες του 2019 και του 2023 και οι «γαλάζιοι» σε καμία περίπτωση δεν θέλουν να δουν αυτό το κοινό να στρέφεται προς άλλα κόμματα.

Στην ομιλία του ο Κυριάκος Μητσοτάκης:

Θα παρουσιάσει ένα πακέτο μέτρων, που θα στοχεύει κυρίως στις φοροελαφρύνσεις. Μια εικόνα του σχεδιασμού της κυβέρνησης έδωσε χθες ο αντιπρόεδρος Κωστής Χατζηδάκης σημειώνοντας μεταξύ άλλων πως «στη ΔΕΘ θα ανακοινώσουμε μείωση άμεσων φόρων, που θα φανούν κατευθείαν στην τσέπη των Ελλήνων. Και τα μέτρα θα είναι στοχευμένα προς τη μεσαία τάξη».

σε μία εποχή πολλαπλών γεωπολιτικών προκλήσεων και θα επαναλάβει πως δεν υπάρχουν περιθώρια για νέες περιπέτειες Θα επισημάνει πως το πακέτο μέτρων είναι κοστολογημένο και δεν θέτει σε κίνδυνο τη δημοσιονομική ισορροπία. Κυβερνητικές πηγές σημειώνουν πως το γεγονός πως υπάρχει πλεονάσματα επιτρέπει να γίνει μια ουσιαστική παρέμβαση, λαμβάνοντας βέβαια υπόψη τις αντοχές της οικονομίας

Είναι χαρακτηριστικό πως ο πρωθυπουργός σε κυριακάτικη ανάρτησή του σημείωσε πως το πρωτογενές πλεόνασμα για το διάστημα Ιανουαρίου – Ιουλίου είναι υψηλότερο από τον στόχο που είχε τεθεί κατά 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ. «Αρχή μας είναι τα πλεονάσματα να επιστρέφονται στους πολίτες, κάθε διαθέσιμος δημοσιονομικός χώρος θα αξιοποιείται προς όφελος της κοινωνίας» σημείωσε χαρακτηριστικά.

Τι λέει η κυβέρνηση για τον εκλογικό νόμο

Με τα ποσοστά του κυβερνώντος κόμματος στις δημοσκοπήσεις να έχουν υποχωρήσει μετά και τις αποκαλύψεις για τον ΟΠΕΚΕΠΕ υπάρχουν βουλευτές που ανησυχούν για τον αριθμό των εδρών που θα κατακτήσει η Ν.Δ. στις επόμενες κάλπες. Μάλιστα υπάρχουν «γαλάζιοι» που βλέπουν με θετικό μάτι μια αλλαγή στον εκλογικό νόμο. Τα σενάρια φούντωσαν το προηγούμενο διάστημα για το ενδεχόμενο να ανοίξει η συζήτηση ώστε να παίρνει ευκολότερα το πρώτο κόμμα το «μπόνους» των 50 εδρών ή και να αυξηθεί το ποσοστό που απαιτείται για την είσοδο στη Βουλή από το 3% στο 5%.

Πάντως κορυφαία κυβερνητικά στελέχη χθες ήθελαν να κλείσουν την σχετική συζήτηση, σε ένα timing που η κυβέρνηση εστιάζει στο πακέτο της ΔΕΘ για να εκπέμψει μηνύματα επανεκκίνησης.

«Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μού έχει πει κατ’ επανάληψη αυτά που έχει πει και σε συνεντεύξεις, ότι δηλαδή ο στόχος του είναι να πάμε σε εκλογές αργά την άνοιξη του 2027. Με τον ισχύοντα εκλογικό νόμο» σημείωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Σε ανάλογο κλίμα ήταν και οι δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη.

Στο κυβερνητικό στρατόπεδο όσοι δεν ενθουσιάζονται με το ενδεχόμενο αλλαγών στον εκλογικό νόμο, εκτιμούν πως μια τέτοια εξέλιξη μπορεί να ερμηνευόταν ως κίνηση ηττοπάθειας και δεν θα βοηθούσε στη συσπείρωση.

Στον αντίποδα υπάρχουν και οι «γαλάζιοι» που εκτιμούν πως η κυβέρνηση μπορεί να προτάξει ένα αφήγημα σταθερότητας, προκειμένου να ανοίξει μια τέτοια συζήτηση. Δεδομένο πάντως θεωρείται πως οποιαδήποτε τέτοια συζήτηση θα πυροδοτούσε σφοδρές αντιδράσεις από την αντιπολίτευση, όπως φαίνεται ήδη από μία σειρά δηλώσεων.