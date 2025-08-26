Δημοσκόπηση Interview: Απώλειες 4,5 μονάδων για τη Ν.Δ. στην πρόθεση ψήφου – Πόσοι βλέπουν τον Αλ. Τσίπρα ως καταλληλότερο για πρωθυπουργό

Σημαντικές απώλειες για τη Νέα Δημοκρατία, αλλά και στασιμότητα για πολλά κόμματα της αντιπολίτευσης που αδυνατούν να καρπωθούν τη φθορά του κυβερνώντος κόμματος δείχνει η νέα δημοσκόπηση της Interview για την POLITIC.

Στην πρόθεση ψήφου, το κυβερνών κόμμα υποχωρεί αισθητά σε σχέση με τον Ιούνιο, χάνοντας 4,5 μονάδες (από 25,9% τον Ιούνιο στο 21,4% τον Αύγουστο), ενώ την ίδια στιγμή κανένα από τα υπόλοιπα κόμματα δεν καταφέρνει να εμφανίσει σημάδια ουσιαστικής δυναμικής. Η Ν.Δ. έχει προβάδισμα 9,2 μονάδων έναντι του ΠΑΣΟΚ, το οποίο είναι δεύτερο με 12,2% (από 12% τον Ιούνιο)

Η Ελληνική Λύση ενισχύεται οριακά, από το 7% στο 8,4% κατακτώντας την τρίτη θέση και ακολουθεί η Πλεύση Ελευθερίας με 8,3%. Το ΚΚΕ παραμένει σταθερό στο 6,5%. Η Φωνή Λογικής ανεβαίνει στο 4,4% (από 3,5%), το ΜέΡΑ25 στο 4,3% (από 3,5%), το Κίνημα Δημοκρατίας στο 4,1% (από 4%), ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζει να καταγράφει χαμηλές πτήσεις, ενισχύοντας πάντως ελαφρώς το ποσοστό του από το 2,9% τον Ιούνιο στο 3,7%.

Στο 17,4% το ποσοστό των αναποφάσιστων

Αξιοσημείωτη είναι η αύξηση των αναποφάσιστων, που από το ήδη υψηλό 16,7% του Ιουνίου ανέρχονται στο 17,4% τον Αύγουστο, ενισχύοντας την εικόνα πολιτικής αμφισβήτησης στο εκλογικό σώμα.

Τα ποσοστά των κομμάτων στην εκτίμηση ψήφου

Στην εκτίμηση ψήφου, τα ποσοστά των κομμάτων έχουν ως εξής:

Ν.Δ. 25,9%

ΠΑΣΟΚ 14,8%

Ελληνική Λύση 10,1%

Πλεύση Ελευθερίας 10%

ΚΚΕ 7,8%

Κίνημα Δημοκρατίας 5,3%

Φωνή Λογικής 5,2%

ΜέΡΑ25 5%

ΣΥΡΙΖΑ 4,5%

Μητσοτάκης VS Τσίπρα

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η ερώτηση «Ποιον θεωρείτε καταλληλότερο για πρωθυπουργό ανάμεσα στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Αλέξη Τσίπρα». Ο Κ. Μητσοτάκης συγκεντρώνει 31% και έπεται ο Αλ. Τσίπρας με 26%, ωστόσο το υψηλότερο ποσοστό συγκεντρώνει η απάντηση «Κανένας», που εκτοξεύεται στο 43%. Ο κ. Τσίπρας παραμένει στα ίδια επίπεδα με εκείνα που κατέγραφε στις δημοσκοπήσεις πριν τις τελευταίες εθνικές εκλογές και η διαφοροποίηση στην εικόνα οφείλεται κυρίως στην πτώση του κ. Μητσοτάκη.

Υποχωρεί το ποσοστό του Κ. Μητσοτάκη στην εμπιστοσύνη για τη διακυβέρνηση

Στο ερώτημα «ποιον πολιτικό αρχηγό εμπιστεύεστε περισσότερο για τη διακυβέρνηση της χώρας», τα στοιχεία του Αυγούστου καταγράφουν σημαντικές μεταβολές σε σχέση με τον Ιούνιο. Στην πρώτη θέση βρίσκεται και εδώ ο «Κανένας» με 30,9%. Ακολουθεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης με πολύ μεγάλη διαφορά από τους υπόλοιπους αρχηγούς. Το ποσοστό του ωστόσο υποχωρεί αισθητά, από το 31,7% στο 26,5%, χάνοντας πέντε μονάδες σε δύο μήνες. Το ποσοστό του Νίκου Ανδρουλάκη καταγράφει μικρή υποχώρηση (από 10% τον Ιούνιο στο 9,3% τον Αύγουστο), ενώ η Ζωή Κωνσταντοπούλου κινείται στα ίδια επίπεδα (7,3% – 7,4%). Μικρές μετατοπίσεις καταγράφουν οι υπόλοιποι αρχηγοί, χωρίς ωστόσο να δημιουργείται τάση ανατροπής.

Πόσοι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ θέλουν σύμπλευση με τον Τσίπρα, σε περίπτωση νέου κόμματος

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνει το ερώτημα για το τι θα πρέπει να πράξει ο ΣΥΡΙΖΑ σε περίπτωση που ο Αλέξης Τσίπρας προχωρήσει στην ίδρυση νέου κόμματος. Η εικόνα είναι μοιρασμένη, με το να 30% θεωρεί ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να συνεχίσει την αυτόνομη πορεία του, ενώ άλλο ένα 30% προκρίνει τη συγχώνευση με τον νέο πολιτικό φορέα. Σημαντικό παραμένει το ποσοστό όσων δεν τοποθετούνται (28%), αποτυπώνοντας την αβεβαιότητα στο εσωτερικό της Κεντροαριστεράς.

Αξιοσημείωτο είναι, ωστόσο, το εύρημα ανάμεσα στους ίδιους τους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ: σχεδόν ένας στους δύο (48%) θα προτιμούσε σύμπλευση με τον κ. Τσίπρα, στοιχείο που δείχνει την ισχυρή προσωπική επιρροή του πρώην πρωθυπουργού στο κομματικό ακροατήριο. Αντίθετα, οι ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ σε ποσοστό 39% προκρίνουν αυτόνομη πορεία, εκτιμώντας ότι μια συγχώνευση με νέο κόμμα Τσίπρα πιθανότατα δεν θα τους συνέφερε πολιτικά ή εκλογικά.

Ελάφρυνση φόρων, όχι επιδόματα – Τι ζητούν οι πολίτες εν όψει ΔΕΘ

Στο ερώτημα ποιο μέτρο θεωρούν σημαντικότερο για την οικονομική πολιτική της χώρας την επόμενη διετία, οι πολίτες απαντούν κατηγορηματικά: το 57% ζητά μείωση της φορολογίας. Αντιθέτως, μόλις το 16% θεωρεί προτεραιότητα την ενίσχυση κοινωνικών επιδομάτων και συντάξεων, ενώ το 18% επιλέγει διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις για επενδύσεις και ανταγωνιστικότητα.

Η εικόνα επιβεβαιώνεται και στο ειδικό ερώτημα για το νέο πακέτο μέτρων που αναμένεται να ανακοινώσει ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ: Το 41% προκρίνει φορολογικές ελαφρύνσεις για εισοδήματα 20.000–40.000 ευρώ, με τις υπόλοιπες επιλογές να συγκεντρώνουν σαφώς χαμηλότερα ποσοστά.