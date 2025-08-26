Σκληρή γραμμή απέναντι στους εσωκομματικούς επικριτές για τα εθνικά θέματα από Μητσοτάκη και Γεραπετρίτη

Η εμφάνιση του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη και οι απαντήσεις που έδωσε τόσο προς την αντιπολίτευση και κυρίως στο εσωτερικό μέτωπο (Κώστα Καραμανλή και Αντώνη Σαμαρά) ερμηνεύονται ως συνέχεια στη γραμμή του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και τα όσα ανοιχτά είχε πει στη τηλεοπτική του συνέντευξη στον ΣΚΑΪ.

Είναι προφανές πως προκειμένου να μην υπάρχουν διαρροές προς τη δεξιά πτέρυγα και την ακροδεξιά, το κυβερνητικό επιτελείο έχει αποφασίσει να μην αφήνει αναπάντητες τις επικρίσεις για υποχωρητικότητα της Ελλάδας απέναντι στις αξιώσεις της Τουρκίας.

Το δόγμα ουσιαστικά είναι ότι «εμείς κινούμαστε κα παίρνουμε πρωτοβουλίες και εσείς είχατε επιλέξει την ακινησία».

Τόσο ο πρωθυπουργός όσο και ο Γιώργος Γεραπετρίτης κινούνται στην ίδια γραμμή υπογραμμίζοντας πως οι πολιτικές πρωτοβουλίες της κυβέρνησης θωρακίζουν τη χώρα και είναι λογικό να προκαλούν αντιδράσεις από την πλευρά της Άγκυρας, της Λιβύης αλλά και της Αιγύπτου.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γιώργος Γεραπετρίτης στην τηλεοπτική του συνέντευξη στο Open, χωρίς να κατονομάσει πρόσωπα, «η Ελλάδα μετά από 50 χρόνια, όπου καμία κυβέρνηση δεν τόλμησε να καταγράψει σε διεθνή οργανισμό ή στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα απώτατα όρια δυνητικής υφαλοκρηπίδας, ήταν αυτή η κυβέρνηση, η οποία το τόλμησε. Μας ακούν παντού. Μας ακούν στον ΟΗΕ, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε αναπτύξει τις συμμαχίες μας στον Κόλπο, στον αραβικό κόσμο, στο Ισραήλ» προσθέτοντας στις πρωτοβουλίες τον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό, τα Θαλάσσια Πάρκα αλλά και την προκήρυξη θαλασσίων οικοπέδων για έρευνες υδρογονανθράκων.

«Εάν ο καθένας θέλει να κάνει την κριτική του, είναι καλοδεχούμενη»

Ωστόσο, απαντώντας στην κριτική Καραμανλή και Σαμαρά σημείωσε πως «εγώ και από ιδιοσυγκρασία δεν είμαι πολιτικός καριέρας. Σέβομαι την πορεία και των δύο πρώην Πρωθυπουργών, τόσο στην πατρίδα, όσο και στο κόμμα. Μπορούν να διατηρούν τις θέσεις τους, οι οποίες είναι συγκεκριμένες και έχουν ήδη διατυπωθεί. Εγώ εκείνο, το οποίο κάνω είναι να εφαρμόζω την εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης, όπως αποφασίζεται από τον Πρωθυπουργό και από το ΚΥΣΕΑ. Εγώ εφαρμόζω την συλλογική πολιτική της κυβέρνησης. Εάν ο καθένας θέλει να κάνει την κριτική του, είναι καλοδεχούμενη. Πρέπει όμως πρώτα και πάνω απ’ όλα να κάνουμε δύο πράγματα. Να δεχτούμε ότι η Ελλάδα για πρώτη φορά αναλαμβάνει πρωτοβουλίες που δεν είχαν ληφθεί στο παρελθόν. Και δεν αναφέρομαι στους δυο πρώην Πρωθυπουργούς. Αναφέρομαι πρωτίστως στην αντιπολίτευση, η οποία κυβέρνησε».

Τα πυρά Γεραπετρίτη έπιασαν ξώφαλτσα και τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια καθώς η αναφορά του «η Ελλάδα σήμερα είναι σε πολύ καλύτερη θέση σε σχέση με αυτήν που βρισκόταν πριν από δύο χρόνια» ερμηνεύθηκε ως «βολή» προς τον προκάτοχό του αν και ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε συμπεριλαβει τον Νίκο Δένδια στο κάδρο με τις επιτυχίες της εξωτερικής πολιτικής της Νέας Δημοκρατίας.

«Η διαφορά με το παρελθόν είναι ότι, σε αντίθεση με μια πολιτική άλλων κυβερνήσεων η οποία παθητικά παρακολουθούσε τα τετελεσμένα να «ριζώνουν», αυτή η κυβέρνηση έχει αποφασίσει να ακολουθήσει μια διαφορετική και πολύ πιο ενεργητική πολιτική», είχε δηλώσει στον ΣΚΑΪ ο πρωθυπουργός.

Ενώ απαριθμώντας τις πρωτοβουλίες που έλαβε η κυβέρνηση αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στην επέκταση των χωρικών υδάτων στο Ιόνιο στα 12 ναυτικά μίλια, τη συμφωνία Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης με την Ιταλία και την Αίγυπτο (που φέρει την υπογραφή Νίκου Δένδια), τις στρατηγικές συμφωνίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες, και με τη Γαλλία.

Πρωτοβουλίες που όπως τόνισε έγιναν τα τελευταία έξι χρόνια.

Ο Νίκος Δένδιας από την πλευρά του επέλεξε να μην απατήσει, με το επιτελείο του να κρατά προς ώρας σιγή ιχθύος.

Άλλωστε,όταν ο Υπουργός Υγείας Αδωνις Γεωργιάδης έστρεψε τα βέλη του κατά του Νίκου Δένδια με «φόντο» την υπογραφή του τουρκολιβυκού μνημονίου ενόσω διέθετε το χαρτοφυλάκιο του Υπουργείου Εξωτερικών, συνεργάτες του ΥΠΑΜ τόνιζαν πως «στη δημόσια σφαίρα έχει τη σημασία του ό,τι λέγεται, αλλά κυρίως σημασία έχει ποιος το λέει».

Τότε η αντίδραση από το Μέγαρο Μαξίμου, ήρθε και δια στόματος του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη ο οποίος απάντησε πως «η εξωτερική πολιτική της χώρας εκφράζεται με μία και ενιαία φωνή δια του πρωθυπουργού και των υπουργών που έχουν διατελέσει υπουργοί Εξωτερικών».