Δωρεάν η μετακίνηση των ερασιτεχνικών αθλητικών σωματείων στα δρομολόγια της άγονης γραμμής

Τη δωρεάν μετακίνηση όλων των ερασιτεχνικών αθλητικών σωματείων, με τα επιδοτούμενα πλοία στα 77 δρομολόγια της «άγονης γραμμής» από την 1η Ιανουαρίου του 2026 αποφάσισε το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σε συνεργασία με το Υπουργείο Αθλητισμού.

Ο Υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, μετά από τη συνάντηση που είχε για το συγκεκριμένο ζήτημα με τον Υφυπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Στέφανο Γκίκα, τόνισε: «Σήμερα είναι μια ξεχωριστή ημέρα για τον αθλητισμό στα νησιά μας και μια προσωπική δικαίωση της πολύχρονης διεκδικητικής μας πολιτικής για την αναγνώριση των δυσκολίων που έχει η νησιωτικότητα και στον αθλητισμό. Ευχαριστώ από καρδιάς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλη Κικίλια, τον Υφυπουργό Στέφανο Γκίκα και τον Γενικό Γραμματέα, Βαγγέλη Κυριαζόπουλο, για την άψογη συνεργασία και την ικανοποίηση ενός δίκαιου και χρόνιου αιτήματος.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία στηρίζει ουσιαστικά τον νησιωτικό αθλητισμό, αφορά σε περίπου 650 ερασιτεχνικά σωματεία, εγγεγραμμένα στο e-Kouros (το 10% του συνόλου της επικράτειας) και σχεδόν 35.000 αθλήτριες και αθλητές! Αίρει ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια που αντιμετώπιζαν διαχρονικά τα σωματεία του Αιγαίου και του Ιονίου: το υψηλό κόστος σε κάθε μετακίνησή τους. Είχα δεσμευτεί, πριν ακόμα αναλάβω το χαρτοφυλάκιο του Αθλητισμού, ως Βουλευτής Κυκλάδων, ότι όλα αυτά τα σωματεία δεν θα είναι μόνα τους στον αγώνα που δίνουν για την ανάπτυξη του αθλητισμού. Και το επιτυγχάνουμε με σταθερά βήματα: Από πέρσι, με τη θεσμοθέτηση της νησιωτικότητας ως συντελεστή αύξησης της ενίσχυσης των αθλητικών σωματείων από την κατανομή του πόρων του Στοιχήματος και τώρα με τις δωρεάν μετακινήσεις τους. Συνεχίζουμε, με γνώση και στρατηγικό σχεδιασμό, να ενδυναμώνουμε τον Αθλητισμό στην Περιφέρεια».

Ο Υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Στέφανος Γκίκας, δήλωσε: «Η σημερινή απόφαση του Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών (ΣΑΣ) με την αποδοχή ενός διαχρονικού αιτήματος των αθλητικών φορέων και των τοπικών κοινωνιών των νησιών μας, που τόσο ένθερμα υποστήριζε και ο Υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, αποτελεί αναμφισβήτητα ιδιαίτερα θετική εξέλιξή για την ανάπτυξη του αθλητισμού στη νησιωτική Ελλάδα. Η έγκριση της πρότασης από τον Υπουργό, Βασίλη Κικίλια και η θετική γνωμοδότηση των μελών του Σ.Α.Σ., ανοίγει τον δρόμο και διευκολύνει χιλιάδες αθλητές και αθλήτριες, δημιουργώντας ένα ευνοϊκό περιβάλλον για την περαιτέρω ενίσχυση του αθλητισμού μας. Δίνουμε λύση σε ένα ακόμα πάγιο αίτημα των νησιωτών μας. Η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη δείχνει την ευαισθησία της και αντιδρά αφουγκραζόμενη τα αιτήματα και τις προτάσεις της κοινωνίας».