Αψιμαχίες ενόψει ΔΕΘ στο τρίγωνο κυβέρνησης – ΠΑΣΟΚ – ΣΥΡΙΖΑ

Σκληρό φθινοπωρινό ροκ ενόψει ΔΕΘ προοιωνίζεται η σημερινή ανταλλαγή πυρών στο τρίγωνο κυβέρνησης – ΠΑΣΟΚ – ΣΥΡΙΖΑ.

Μετά την προθέρμανση του Σαββατοκύριακου, τον χορό άνοιξε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης εξαπολύοντας διπλή επίθεση:

Πρώτον εγκαλώντας ουσιαστικά το ΠΑΣΟΚ για απόπειρα πολιτικής εξαπάτησης και συμπυκνώνοντας την κριτική του στη φράση «η χώρα δεν χρειάζεται νέους πολιτικούς απατεώνες».

Οξύτατες όμως ήταν οι διατυπώσεις του κ. Μαρινάκη και κατά του Αλέξη Τσίπρα, με αφορμή την προοπτική «επιστροφής» στην κεντρική πολιτική σκηνή του πρώην πρωθυπουργού, η οποία συντηρήθηκε αν δεν ενισχύθηκε με τη συνέντευξή του στη Monde:

«Οι μόνοι στους οποίους έχει λείψει ο κ. Τσίπρας είναι οι 17.000 βαρυποινίτες, οι βιαστές και οι εμπρηστές, η διακυβέρνησή του ήταν η ευτυχέστερη περίοδος για αυτούς» είπε ο κ. Μαρινάκης προσθέτοντας ότι ο κ. Τσίπρας «έχασε στις εκλογές σε όλες τις κοινωνικές ομάδες εκτός από τους έγκλειστους στις φυλακές».

Διαλέγοντας αντιπάλους

Εύλογα παρατηρούν πολλοί ότι η κυβέρνηση φαίνεται -σταδιακά όλο και πιο καθαρά- να «διαλέγει» τους αντιπάλους της (ΠΑΣΟΚ- Τσίπρας), ενώ άμοιρη ευθυνών για τη σκληρότητα των κυβερνητικών επιθέσεων ίσως δεν είναι και η φερόμενη δημοσκοπική πίεση που νιώθει η κυβερνητική παράταξη.

Εάν δε έχουν βάση πληροφορίες που θέλουν τον Αλέξη Τσίπρα να επανέρχεται με νέα παρέμβαση -ανάλογη σε περιεχόμενο ή και ισχυρότερη αυτής στη Monde- λίγο πριν από την άνοδο του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, τότε το κυβερνητικό «στόχαστρο» στον πρώην πρωθυπουργό ίσως αποκτά μία ακόμη εξήγηση.

Αντεπίθεση ΣΥΡΙΖΑ με φόντο τον Αλ. Τσίπρα

Ο ΣΥΡΙΖΑ -που ευλόγως είναι «θεσμικά υποχρεωμένος» να απαντά και σε πιο άμεσες επιθέσεις εις βάρος του κ. Τσίπρα- σήκωσε το γάντι και με μία σκληρή ανακοίνωση εγκάλεσε τον κ. Μαρινάκη για χυδαιότητα: «Η σημερινή τοποθέτηση του κ. Μαρινάκη δίνει νέα διάσταση στον ορισμό του υπερθετικού βαθμού της χυδαιότητας και της τοξικότητας. Από σήμερα η κλιμάκωση θα είναι χυδαίος, χυδαιότερος, Παύλος Μαρινάκης και τοξικός, τοξικότερος, Παύλος Μαρινάκης».

Και πρόσθεσε: «Την ώρα που η κυβέρνηση είναι στριμωγμένη με την πλάτη στον τοίχο για τα σκάνδαλα διαφθοράς, την ώρα που όλη η χώρα συζητάει για τη διαφθορά και την σήψη του επιτελικού κράτους, την ώρα που ο κ. Μητσοτάκης προστατεύει με κοινοβουλευτικό στραγγαλισμό τους υπουργούς του από το να λογοδοτήσουν στη δικαιοσύνη, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επιτίθεται στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και τον Αλέξη Τσίπρα.

Στην ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ απάντησαν κυβερνητικές πηγές με το ερώτημα «από πότε η αλήθεια είναι ‘τοξική’ ή ‘χυδαία’, ειδικά όταν διατυπώνεται χωρίς χαρακτηρισμούς και «υπενθυμίζει» στην Κουμουνδούρου: «Το να επικαλείται «τοξικότητα» και «χυδαιότητα» ο ΣΥΡΙΖΑ των συνθημάτων «τους τελειώνουμε ή μας τελειώνουν», των απειλών «θα σε χώσω δύο μέτρα κάτω από τη γη» και του προέδρου του, ο οποίος από το βήμα της Βουλής έφτασε στο σημείο να συνδέσει τον θάνατο ενός νέου ανθρώπου με τον Πρωθυπουργό, είναι το λιγότερο ύβρις».

Μέτωπο με ΠΑΣΟΚ για την οικονομία

Το δεύτερο μέτωπο που άνοιξε ή συντηρεί η κυβέρνηση είναι αυτό έναντι του ΠΑΣΟΚ με βασικό άξονα την οικονομία:

Ο Τομέας Οικονομικών του ΠΑΣΟΚ εγκαλεί –μεταξύ άλλων- την κυβέρνηση ότι συνεχίζει ακάθεκτη «την φορολογική αφαίμαξη» ενώ επιχειρεί να αποδομήσει την κυβερνητική θέση για το υπερπλεόνασμα, το οποίο, κατά την Χ. Τρικούπη. «δεν είναι αποτέλεσμα μιας υγιούς μακροοικονομικής πορείας, αλλά προκύπτει από συστηματικό ετεροχρονισμό πληρωμών, από υποεκτέλεση δημοσίων δαπανών, και από προείσπραξη από την πλευρά των εσόδων.

Το Μαξίμου απάντησε διά κυβερνητικών πηγών υποβάλλοντας πέντε ερωτήματα προς το ΠΑΣΟΚ.