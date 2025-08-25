Logo Image

Απάντηση ΣΥΡΙΖΑ στον Παύλο Μαρινάκη: «Χυδαίος, χυδαιότερος, Παύλος Μαρινάκης»

Πολιτική

Απάντηση ΣΥΡΙΖΑ στον Παύλο Μαρινάκη: «Χυδαίος, χυδαιότερος, Παύλος Μαρινάκης»

(ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI)

Έντονη αντίδραση της Κουμουνδούρου

Σπύρος Γκουτζάνης [email protected]

Με μία σκληρή ανακοίνωση απάντησε ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, στις σημερινές δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου, Παύλου Μαρινάκη για την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ.

Στην ανακοίνωση αναφέρει: «Η σημερινή τοποθέτηση του κ. Μαρινάκη δίνει νέα διάσταση στον ορισμό του υπερθετικού βαθμού της χυδαιότητας και της τοξικότητας. Από σήμερα η κλιμάκωση θα είναι χυδαίος, χυδαιότερος, Παύλος Μαρινάκης και τοξικός, τοξικότερος, Παύλος Μαρινάκης».

Ακολούθως υποστηρίζει: «Την ώρα που η κυβέρνηση είναι στριμωγμένη με την πλάτη στον τοίχο για τα σκάνδαλα διαφθοράς, την ώρα που όλη η χώρα συζητάει για τη διαφθορά και την σήψη του επιτελικού κράτους, την ώρα που ο κ. Μητσοτάκης προστατεύει με κοινοβουλευτικό στραγγαλισμό τους υπουργούς του από το να λογοδοτήσουν στη δικαιοσύνη, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επιτίθεται στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και τον Αλέξη Τσίπρα.

Δύο λαϊκές παροιμίες ταιριάζουν σε αυτή την περίσταση:

1.⁠ ⁠Φωνάζει ο κλέφτης για να φοβηθεί ο νοικοκύρης

2.⁠ ⁠Εκεί που μας χρωστάγανε μας πήραν και το βόδι».

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube