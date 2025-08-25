Πυρά Π. Μαρινάκη κατά Αλ. Τσίπρα με αιχμή τη συνέντευξη του πρώην πρωθυπουργού στη «Le Monde»

«Στους μόνους που έχει λείψει ο κ. Τσίπρας είναι στους 17.000 βαρυποινίτες εγκληματίες, βιαστές, δολοφόνους, εμπόρους ναρκωτικών, που αποφυλακίστηκαν επί των ημερών του με τις αλλαγές που είχαν κάνει στους περίφημους νόμους που είχαν περάσει με την αλλαγή του ποινικού κώδικα. Ήταν η ευτυχέστερη περίοδος για τους έγκλειστους των φυλακών. Απόδειξη ότι ο κ. Τσίπρας έφυγε χάνοντας σε κάθε περιοχή της χώρας, σε κάθε ηλικιακή κατηγορία, σε κάθε επαγγελματική κατηγορία, εκτός από τους έγκλειστους των φυλακών» σημείωσε ο κ. Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

Σχολιάζοντας την αποστροφή του κ. Τσίπρα ότι του λείπει η ενεργός πολιτική, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος διερωτήθηκε «πώς είναι δυνατόν να λείπει σε κάποιον η ενεργός πολιτική τη στιγμή που είναι βουλευτής και δεν έχει κάνει ούτε μία ομιλία στην Ολομέλεια της βουλής; Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό» ανέφερε.

«Τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές για τον κ. Τσίπρα. Είναι γνωστό ότι χρέωσε τη χώρα πάνω από 100 δισεκατομμύρια ευρώ, έστησε τον κόσμο σε ουρές, εξαπάτησε την κοινωνία, είχει πει ότι θα μειώσει ή θα καταργήσει φόρους και τους αύξησε. Είναι ο πρωθυπουργός των δύο αμετάκλητα καταδικασμένων υπουργών από τη δικαιοσύνη. Είναι ο πρωθυπουργός που ο δικός του υπουργός Δικαιοσύνης, ο κύριος Κοντονής, μίλησε για παρά-υπουργεία δικαιοσύνης που λειτουργούσαν στο Μαξίμου. Είναι ο πρωθυπουργός που συγκυβέρνησε με την άκρα δεξιά. Είναι πολύ γνωστά αυτά και θεωρώ ότι είναι καλό να υπενθυμίζονται όταν επανέρχεται ο ίδιος στο προσκήνιο, αλλά η κοινωνία δεν τα έχει ξεχάσει» πρόσθεσε για να καταλήξει: «Αν θέλει να επιστρέψει δικαίωμά του, δημοκρατία έχουμε αλλά σίγουρα όλα αυτά θα έρχονται και θα ξανάρχονται και δεν πρόκειται να τα ξεχάσει κανείς».

naftemporiki.gr