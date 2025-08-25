Σκληραίνει η κόντρα κυβέρνησης-ΠΑΣΟΚ εν όψει ΔΕΘ – Π. Μαρινάκης: Η χώρα δεν χρειάζεται νέους πολιτικούς απατεώνες

Αγριεύει η αντιπαράθεση κυβέρνησης και αξιωματικής αντιπολίτευσης για τα πλεονάσματα, τη φορολογία και τα μέτρα της ΔΕΘ, καθώς ο χρόνος για τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού από το βήμα της Έκθεσης μετρά αντίστροφα.

Μετά τη χθεσινή ανταλλαγή πυρών μεταξύ του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη με τον εκπρόσωπο Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστα Τσουκαλά, το Κίνημα επανήλθε σήμερα με νέα ανακοίνωσή του, στην οποία κατηγορεί την κυβέρνηση ότι «θριαμβολογεί», ενώ «η πραγματικότητα πίσω από τα υπερπλεονάσματα σε σχέση με το 2024 τη διαψεύδει».

Στη Χαριλάου Τρικούπη απάντησε ο κ. Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, κατηγορώντας το κόμμα για πολιτική εξαπάτηση και ασχετοσύνη. «Η σημερινή ανακοίνωση του Τομέα Οικονομικών του ΠΑΣΟΚ η οποία είναι μια απόδειξη ότι το ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη κινείται και πολιτεύεται με όρους πολιτικής εξαπάτησης. Είναι ένα μνημείο πολιτικής εξαπάτησης αυτή η ανακοίνωση ή ασχετοσύνης. Και τα δύο είναι ιδιαιτέρως επικίνδυνα. Είτε πιάστηκαν αδιάβαστοι, είτε πιάστηκαν να εξαπατούν για ακόμα μια φορά τους πολίτες» σχολίασε.

«Τι λέει ο Τομέας Οικονομικών του ΠΑΣΟΚ; Λέει ότι το ΑΕΠ στη χώρα μας από το 2019 μέχρι το 2024 σε πραγματικούς όρους – όπως λέει το ΠΑΣΟΚ – αυξήθηκε κατά 9,2% ενώ ο πληθωρισμός εκτοξεύτηκε τα ίδια χρόνια – σωρευτικά δηλαδή – κατά 16,5%. Τι κάνει; Συγκρίνει την αύξηση του ΑΕΠ σε πραγματικούς όρους – και τι σημαίνει αύξηση του ΑΕΠ σε πραγματικούς όρους, για να καταλαβαίνει ο κόσμος που βλέπει ποιοι είναι πολιτικοί απατεώνες; Η αύξηση του ΑΕΠ σε πραγματικούς όρους συμπεριλαμβάνει και την επίδραση του πληθωρισμού. Δηλαδή υπάρχει αύξηση του ΑΕΠ σε ονομαστικούς όρους, που είναι χωρίς την επίπτωση του πληθωρισμού που στην Ελλάδα είναι 28% και άμα βάλεις μέσα την επίδραση του πληθωρισμού η αύξηση αυτή πράγματι είναι 9,2%. Και το συγκρίνει αυτό, που είναι καθαρό νούμερο – δηλαδή αν υπολογίσει κανείς την επίδραση της αύξησης των τιμών που ήταν σημαντική, με τον πληθωρισμό που είναι 16,5%. Δηλαδή παίρνει ένα νούμερο το οποίο είναι ένα νούμερο που έχει υπολογίσει τις επιπτώσεις του πληθωρισμού, έχει μπει δηλαδή μέσα ο πληθωρισμός σε αυτό και γι’ αυτό και από 28% η αύξηση είναι 9,2%, αλλά είναι αύξηση και το συγκρίνει με τον πληθωρισμό ξανά. Αυτό λέγεται πολιτική απάτη ή ασχετοσύνη και αυτό χαρακτηρίζει το ΠΑΣΟΚ» αντέτεινε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και συνέχισε λέγοντας: «Σε αυτό πάνω να πω μια άβολη αλήθεια για το ΠΑΣΟΚ και το ξαναλέω, χωρίς να πανηγυρίζουμε για την οικονομία, γιατί υπάρχουν πολίτες οι οποίοι έχουν πολλά προβλήματα ακόμα αλλά δεν θα τους λέμε ψέματα. Η αύξηση λοιπόν – λέει το ΠΑΣΟΚ- μόνο του πραγματικού ΑΕΠ δηλαδή αυτού που υπολογίζει και την αύξηση των τιμών, είναι μόνο 9,2% στην Ελλάδα. Το ξέρει το ΠΑΣΟΚ ότι αυτό το 9,2% είναι διπλάσιος αριθμός από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο για τα 5 χρόνια;».

«Το τελευταίο πράγμα που χρειάζεται η χώρα είναι νέους πολιτικούς απατεώνες οι οποίοι τάζουν λεφτά από εκεί που δεν υπάρχουν»

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επισήμανε πως «τα τελευταία χρόνια γίνεται μια προσπάθεια στην Ελλάδα κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες, πρωτοφανούς ακρίβειας για τα νοικοκυριά, για κάθε πολίτη που μας βλέπει, να επιστρέψει η ελληνική οικονομία, να συγκλίνει με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Έχουμε καταφέρει να είμαστε πιο κοντά στην Ευρώπη. Ήμασταν στο 66% ως προς το κατά κεφαλήν ΑΕΠ με όρους αγοραστικής δύναμης στην Ευρώπη και έχουμε πάει από το 66 στο 70%». «Είναι μία προσπάθεια η οποία έχει αποδώσει αρκετά, κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες και έχουμε πολύ δρόμο ακόμα να διανύσουμε. Το τελευταίο πράγμα που χρειάζεται αυτή τη στιγμή η χώρα μας είναι νέους πολιτικούς απατεώνες οι οποίοι τάζουν λεφτά από εκεί που δεν υπάρχουν» τόνισε.

Βολές με αιχμή την πρόταση για 13ο μισθό

Ο κ. Μαρινάκης επιτέθηκε στο ΠΑΣΟΚ και με αιχμή την πρόταση για επαναφορά του 13ου μισθού στο Δημόσιο: «Άκουγα σήμερα τον εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ σε συνέντευξή του να λέει ότι το κόμμα του θέλει να επανέλθει ο 13ος μισθός στο Δημόσιο. Να ξεκαθαρίσω: κανείς μα κάνεις, είτε πολιτικός είτε πολίτης δεν είναι αντίθετος στο να πάρουν και οι δημόσιοι υπάλληλοι και ιδιωτικοί υπάλληλοι παραπάνω λεφτά. Όμως τα λεφτά είναι συγκεκριμένα. Ο 13ος μισθός που λέει η αντιπολίτευση κοστίζει δημοσιονομικά 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ. Έχουμε πει και δεν το έχουμε βγάλει από το κεφάλι μας – το έχουμε πει γιατί αυτό προκύπτει και από τα επίσημα στοιχεία – ότι στη ΔΕΘ θα δοθούν 1,5 δισ. Αυτά θα είναι τα μέτρα της ΔΕΘ. Ας έρθει το ΠΑΣΟΚ να πει στα 10 εκατομμύρια Ελλήνων – το ξαναλέω κανείς δεν είναι αντίθετος με το να πάρουν παραπάνω λεφτά όλοι αλλά είναι συγκεκριμένα τα λεφτά – ότι προτείνει να δοθούν μόνο αυτά. Να πάρουν μόνο ένα μισθό οι δημόσιοι υπάλληλοι και να μη μειωθούν και άλλοι φόροι για τους ελεύθερους επαγγελματίες, για τους ιδιωτικούς υπαλλήλους, για τους δημοσίους υπαλλήλους».

«Το ποιος φεύγει και το ποιος έρχεται στην εξουσία το αποφασίζουν οι πολίτες και κανένα κόμμα του 12%»

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σχολίασε πως η Ελλάδα «πλήρωσε πολλά από τέτοιους τύπους πολιτικούς, οι οποίοι από λεφτά που δεν τα έχουν βρει τα μοιράζουν στον κόσμο παίζουν με τις αγωνίες του κόσμου για να γίνουν ευχάριστοι» και χαρακτήρισε «ιδιαιτέρως αλαζονική» τη χθεσινή ανακοίνωση από τον εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος μεταξύ άλλων αναφερόμενος στους κυβερνώντες σχολίασε πως «φεύγουν και αφήνουν πίσω τους συντρίμμια». «Έβαλε και ένα λαϊκό άσμα στην ανακοίνωσή του. Το ποιος φεύγει και το ποιος έρχεται στην εξουσία το αποφασίζουν οι πολίτες και κανένα κόμμα του 12% και του 13%. Οταν έρθει λοιπόν η ώρα των εκλογών οι πολίτες αποφασίζουν για το ποιος φεύγει για το ποιος έρχεται. Σίγουρα πάντως εδώ ταιριάζει γάντι αυτό το οποίο λέει ο σοφός λαός ότι το άδειο βαρέλι κάνει περισσότερο θόρυβο.

Τομέας Οικονομικών ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση χρησιμοποιεί το υπερπλεόνασμα για επικοινωνιακούς σκοπούς

Είχε προηγηθεί η ανακοίνωση του Τομέα Οικονομικών ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής που σχολίαζε δηκτικά την ικανοποίηση που εκφράζεται από την ηγεσία του ΥΠΟΙΚ από την πορεία των δημοσιονομικών μεγεθών όπως αυτά αντανακλώνται στα στοιχεία Εκτέλεσης του Κρατικού Προϋπολογισμού περιόδου Ιανουαρίου – Ιουλίου 2025. «Σύμφωνα με αυτά το πρωτογενές αποτέλεσμα του κρατικού Προϋπολογισμού σε τροποποιημένη ταμειακή βάση ανήλθε σε 7.959 εκατ. ευρώ, έναντι στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 3.599 εκατ. ευρώ η οποία προκύπτει συνδυαστικά από την υπέρβαση των καθαρών εσόδων (πλην επιστροφών δαπανών για τόκους) κατά €729 εκατ. και την υποεκτέλεση των πρωτογενών δαπανών κατά €3.630 εκατ. Ελλείψει σημαντικών επιδόσεων στην ανάπτυξη, τις επενδύσεις και το κόστος ζωής, η κυβέρνηση ματαίως θριαμβολογεί για να μας πείσει ότι αυτό το αποτέλεσμα οφείλεται στην πραγματική ανάπτυξη της οικονομίας» επισήμανε το ΠΑΣΟΚ, τονίζοντας πως «η πραγματικότητα όμως πίσω από τα υπερπλεονάσματα σε σχέση με τι 2024, τους διαψεύδει καθώς αυτό δεν είναι αποτέλεσμα μιας υγιούς μακροοικονομικής πορείας, αλλά προκύπτει από συστηματικό ετεροχρονισμό πληρωμών, από υποεκτέλεση δημοσίων δαπανών, και από προείσπραξη από την πλευρά των εσόδων (π.χ. φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων λόγω αλλαγών στο προφίλ είσπραξης)».

«Η φορολογική αφαίμαξη συνεχίζεται ακάθεκτη»

Ο Τομέας Οικονομικών του ΠΑΣΟΚ υπογράμμιζε παράλληλα στην ανακοίνωσή του πως «η φορολογική αφαίμαξη συνεχίζεται ακάθεκτη αφού σημαντικό μέρος των εσόδων ΦΠΑ ευνοείται από τον πληθωρισμό και την ακρίβεια των τελευταίων ετών ενώ η μη τιμαριθμοποίηση της φορολογικής κλίμακας διατηρεί τις σημαντικές επιπτώσεις στη φορολογική επιβάρυνση για τα νοικοκυριά ακυρώνοντας σε μεγάλο βαθμό τις όποιες μικρές ονομαστικές αυξήσεις των τελευταίων ετών». «Επιγραμματικά, τα φορολογικά έσοδα του επτάμηνου ενισχύθηκαν από την είσπραξη του ΕΝΦΙΑ 2025 εντός Ιουλίου, έναν μήνα νωρίτερα σε σχέση με πέρυσι ενώ, τα έσοδα από τον φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων εμφανίζονται ενισχυμένα σε σχέση με το 2024 λόγω της πρόωρης ενεργοποίησης της εφαρμογής για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων από τον Μάρτιο γεγονός που φέρνει τα έσοδα πιο μπροστά. Η δε αυξημένη είσπραξη του φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων επηρεάστηκε σημαντικά θετικά και από τη χρονική διαφορά στην είσπραξη της συνεισφοράς αλληλεγγύης των εταιριών διύλισης» σημείωσε προσθέτοντας: «Η άβολη αλήθεια για την κυβέρνηση είναι ότι την περίοδο 2019-24 το ΑΕΠ αυξήθηκε σε πραγματικούς μόνο κατά 9,2% ενώ ο πληθωρισμός εκτοξεύθηκε συνολικά κατά 16,5%. Η πραγματικότητα για την κυβέρνηση είναι ότι ελλείψει οποιασδήποτε συστηματικής πολιτικής για την οικονομία, χρησιμοποιεί το υπερπλεόνασμα του προϋπολογισμού για επικοινωνιακούς σκοπούς».

naftemporiki.gr