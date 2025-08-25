Στην αντεπίθεση ο Γεραπετρίτης – Τι απαντά σε Καραμανλή, Σαμαρά και Δένδια

Απαντήσεις στα θέματα που «ταλανίζουν» το διπλωματικό κεφάλαιο της χώρας έδωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, απαντώντας ταυτόχρονα στους επικριτές τους συμπεριλαμβανομένων των δύο πρώην πρωθυπουργών Κώστα Καραμανλή και Αντώνη Σαμαρά για τα περί πολιτικής κατευνασμού και υποχωρητικότητας.

Ωστόσο, δεν έλειψαν και τα «καρφιά» κατά του προκατόχου του Νίκου Δένδια με «φόντο» όχι μόνο την Τουρκία αλλά και την εξωτερική πολιτική του 2019-2023 αναδεικνύοντας τα πεπραγμένα της τελευταίας διετίας.

«Σε καλύτερη θέση η Ελλάδα, απ’ό,τι όταν ανέλαβα»

Μιλώντας στο Open, ο Γιώργος Γεραπετρίτης υπεραμύνθηκε της εξωτερικής πολιτικής που ακολουθεί δηλώνοντας χαρακτηριστικά πως «εφαρμόζω την εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης, όπως αποφασίζεται από τον πρωθυπουργό και το ΚΥΣΕΑ».

Στρέφοντας τα «βέλη» στους δύο πρώην πρωθυπουργούς, σε όλες τις προηγούμενες κυβερνήσεις αλλά και συνολικά στην αντιπολίτευση για τα περί «κατευνασμού» απάντησε πως είναι «καλοδεχούμενη».

Ωστόσο σύμφωνα με τον ΥΠΕΞ «πρέπει να δεχτούμε ότι η Ελλάδα για πρώτη φορά αναλαμβάνει πρωτοβουλίες που δεν είχαν ληφθεί στο παρελθόν, όπως ο Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός, τα Θαλάσσια Πάρκα και η κήρυξη θαλάσσιων οικοπέδων και πως δεν έχει υπάρξει καμία απολύτως αναβάθμιση των αξιώσεων την τελευταία διετία» και πως «μετά από 50 χρόνια η Ελλάδα κατάφερε κάτι που καμία κυβέρνηση δεν τόλμησε, να καταγράψει σε διεθνή οργανισμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα ανώτατα όρια της δυνητικής υφαλοκρηπίδας».

Τα καρφιά σε Νίκο Δένδια

«Καρφώνοντας» και τον Νίκο Δένδια ο Γιώργος Γεραπετρίτης δήλωσε πως «η Ελλάδα σήμερα βρίσκεται σε πολύ καλύτερη θέση από ότι ήταν πριν από τρία χρόνα», φέρνοντας ως παράδειγμα τις 7.000 παραβιάσεις τον χρόνο, τους χιλιάδες παράτυπους μετανάστες, αλλά και τη βίζα εξπρές.

Πρόσθεσε, δε, πως η Ελλάδα για πολλά χρόνια είχε το σύνδρομο του «σκαντζόχοιρου».

«Δεν θέλαμε να πλησιάσουμε την Τουρκία για να μην μας χτυπήσουν τα αγκάθια», ενώ επανέλαβε πως «δεν είμαστε αφελείς να περιμένουμε ότι σε δύο χρόνια θα αλλάξει μια πολιτική 50 ετών. Εκείνο το οποίο ευχόμαστε και λέμε είναι το εξής απλό, ότι εμείς θα έχουμε μια λειτουργική σχέση με την Τουρκία ώστε να μην παράγονται κρίσεις».

Χωρίς όμως να περνούν κάτω από τα «ραντάρ» της Βασιλίσσης Σοφίας οι αναφορές Νίκου Δένδια για την Τουρκία, με τον ΥΠΑΜ να χαρακτηρίζει το χρηματοδοτικό εργαλείο της ΕΕ SAFE ως «κερκόπορτα» για τη συμμετοχή της Άγκυρας στα ευρωπαϊκά εξοπλιστικά και πως ο ίδιος θα ήθελε περισσότερα αλλά δεν ήταν αυτός που το διαπραγματεύτηκε , ο Γιώργος Γεραπετρίτης απάντησε πως «στην περίπτωση των εξοπλιστικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτό το οποίο συνέβη ήταν μία σαφέστατη επιτυχία της ελληνικής διπλωματίας».

Όπως σημείωσε «η Ελλάδα δημιούργησε βέτο εκεί που δεν υπήρχε».

Επανέλαβε πως πρόκειται για ψήφιση ενός κανονισμού ο οποίος δεν απαιτεί ομοφωνία.

«Η Ελλάδα κατάφερε να περιληφθεί στον κανονισμό ρητά ότι οι οποιεσδήποτε τρίτες χώρες μπορούν να συμμετέχουν μόνο στο μέτρο που δεν αντιστρατεύονται εθνικά συμφέροντα. Και είναι προφανές ότι αν μια χώρα έχει απειλή πολέμου κατά άλλης χώρας, εξ ορισμού και αντικειμενικά αντιστρατεύεται εθνικά συμφέροντα. Και το δεύτερο και πιο σημαντικό είπαμε το ακόλουθο για να συμμετέχει μια τρίτη χώρα σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα, θα πρέπει πρώτα να έχει υπάρξει μια διμερής συμφωνία συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης με την τρίτη χώρα. Άρα δεν είναι αυτόματη η ένταξη της Τουρκίας, αλλά προϋποθέτει μια συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας. Σε αυτήν την συμφωνία η Ελλάδα διαθέτει βέτο».

Η Λιβύη οι υδρογονάνθρακες και το «καλώδιο» που θα… γίνει

Σε ό,τι αφορά τις ελληνολιβυκές σχέσεις αλλά και τις εξελίξεις γύρω από το παράνομο και ανυπόστατο τουρκολιβυκό μνημόνιο ο Υπουργός Εξωτερικών ξεκαθάρισε πως η Ελλάδα έχει μία συγκροτημένη πολιτική προς τη Λιβύη και πως δεν έχει υπάρξει κανένα λάθος στη σχέση με τη Βεγγάζη.

«Εκείνο το οποίο προσπαθήσαμε την τελευταία διετία είναι να υπάρχουν ανοιχτοί δίαυλοι και με τις δύο πλευρές της Λιβύης, να έχουμε μία λειτουργική και ικανοποιητική σχέση», σημείωσε ο ΥΠΕΞ.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στη μείωση των μεταναστευτικών ροών από την Ανατολική πλευρά, επανέλαβε την κοινή διάθεση να προχωρήσουν οι δύο πλευρές στην οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών και αποκάλυψε πως θα υπάρξει επίσκεψη αξιωματούχων από τη Λιβύη στην Αθήνα.

Αναφορικά με τα θαλάσσια οικόπεδα αλλά και τη ρηματική διακοίνωση της Λιβύης ο Γ. Γεραπετρίτης σημείωσε πως «ο καθένας μπορεί να έχει οποιεσδήποτε αξιώσεις. Όλες οι χώρες μπορεί να έχουν μία μαξιμαλιστική αξίωση σε ότι αφορά τη δυνητική Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη. Πράγματι, η Λιβύη έστειλε μία πολύ μεγάλη Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη στον χάρτη που συνόδευε τη ρηματική διακοίνωση -η οποία απαντήθηκε- έτσι ώστε όταν έρθει με όλες τις ερωτήσεις η ώρα της συζήτησης συζητήσεις μπορούν να διαπραγματευτούν».

Ωστόσο στάθηκε στο ότι η προκήρυξη οικοπέδων από την πλευρά της Λιβύης είναι κάτω από την ελληνική μέση γραμμή.

Τέλος, για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου επανέλαβε πως πρόκειται για ένα έργο ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, ένα έργο το οποίο προστατεύεται από το Διεθνές Δίκαιο, το οποίο θα συνεχιστεί.

Στο σενάριο επανάληψης του επεισοδίου «Κάσου» ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα έχει δικλείδες ασφάλειας για όλα τα πιθανά σενάρια, ενώ σε ενδεχόμενη παρεμπόδιση του έργου από την Τουρκία τόνισε πως «ως χώρα που θέλει να ενταχθεί στην ΕΕ, εάν παρεμποδίσει το έργο, θα λάβει το τίμημά της. Θα προστατεύσουμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα και θα τα εφαρμόσουμε στο πεδίο».