Κόντρα ΠΑΣΟΚ-κυβέρνησης, μετά την ανάρτηση του πρωθυπουργού για τα πλεονάσματα

«Τρία αναπάντητα ερωτήματα από το ΠΑΣΟΚ μετά τη (μη) απάντησή του. Με πιο απλά λόγια, 3 ξεκάθαρες αποδείξεις ότι έχουν πάρει για τα καλά τη θέση του ΣΥΡΙΖΑ στο τιμόνι της πολιτικής εξαπάτησης και των ανέξοδων υποσχέσεων» είναι η απάντηση κυβερνητικών πηγών, στο ΠΑΣΟΚ, μετά την ανταλλαγή ανακοινώσεων μεταξύ του Παύλου Μαρινάκη και του εκπρόσωπου Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστα Τσουκαλά.

Η αντιπαράθεση ξεκίνησε μετά τον εβδομαδιαίο απολογισμό του πρωθυπουργού. Στην ανάρτησή του στο Facebook για το κυβερνητικό έργο, ο πρωθυπουργός ανέφερε πως «τα πλεονάσματα θα επιστρέφονται στους πολίτες».

«Τα υπερπλεονάσματα Μητσοτάκη είναι χρήματα που λείπουν από την αγορά. Αυτό φέτος το βίωσε για τα καλά στο πετσί του ο ελληνικός τουρισμός. Γι’ αυτό και οι πανηγυρισμοί του είναι εκτός τόπου και χρόνου τόσο ως προς τις ανάγκες της κοινωνίας όσο και ως προς τα αδιέξοδα της πολιτικής του», σχολίασε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς.

Απαντώντας ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, μεταξύ άλλων έθεσε τρία ερωτήματα:

«Πρώτον, έχει υπόψιν του το ΠΑΣΟΚ κάποιον φόρο που έχει αυξήσει η κυβέρνηση ή λέει συνειδητά ψέματα στους πολίτες;

Δεύτερον, αντιλαμβάνονται στο ΠΑΣΟΚ τη διαφορά μεταξύ φορολογικών συντελεστών και φορολογικών εσόδων; Με λίγα λόγια, ακόμα και ένας πρωτοετής φοιτητής σε οικονομικό πανεπιστήμιο, γνωρίζει ότι γίνεται να μειώνονται οι φόροι και ταυτόχρονα να αυξάνονται τα φορολογικά έσοδα. Αυτή την πολιτική εφαρμόζουμε από το 2019 και η αύξηση των εσόδων με μειωμένους συντελεστές οφείλεται σε τρεις βασικούς λόγους:

Στη μείωση της ανεργίας, καθώς 500.000 πολίτες πλέον έχουν δουλειά και ενώ ως άνεργοι πληρώνονταν από το κράτος μέσω των επιδομάτων ανεργίας, τώρα συνεισφέρουν στα έσοδα μέσω της φορολογίας και της ασφαλιστικής τους κάλυψης.

Στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής με σημαντικά αποτελέσματα για τα δημόσια έσοδα και

Στην ανάπτυξη της οικονομίας, δεδομένου ότι η χώρα μας έχει έναν από τους υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Πώς είναι δυνατόν το ΠΑΣΟΚ, ακολουθώντας το παράδειγμα του ΣΥΡΙΖΑ, να ζητάει από την κυβέρνηση να προχωρήσει σε πρόσθετα μέτρα στήριξης και ταυτόχρονα να καταγγέλλει την αύξηση των εσόδων του κράτους; Από πού θα χρηματοδοτηθούν τα μέτρα αυτά; Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν βρήκε τα «λεφτόδεντρα» που υποσχόταν. Μήπως τα «ανακάλυψε» ο κ. Ανδρουλάκης και το κόμμα του;».

Η απάντηση του ΠΑΣΟΚ

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ επανήλθε και με νέα του δήλωσε απάντησε στον κυβερνητικό εκπρόσωπο κατηγορώντας τον για «περιορισμένη ή επιλεκτική μνήμη».

«Να του θυμίσουμε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν ο πρώτος, που ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης κατηγορούσε την προηγούμενη κυβέρνηση για «ματωμένα πλεονάσματα». Τώρα που κάνει ακριβώς τα ίδια και χειρότερα, πανηγυρίζει για αυτά. Τι άλλαξε και τον έκανε να μεταβάλλει άποψη; Έκανε λάθος τότε ή τώρα; Ή μήπως είναι τελικά ο πρωθυπουργός αυτός που ακολουθεί το παράδειγμα του ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζοντας τη φοροεπιδρομή στα εισοδήματα;»