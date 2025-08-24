ΣΥΡΙΖΑ: «Ο κ. Μητσοτάκης μας θύμισε ότι ζει σε άλλη χώρα»

«Το ότι ο κύριος Μητσοτάκης ζει σε άλλη χώρα το έχουμε διαπιστώσει πολλές φορές. Φρόντισε στην επάνοδο του στις κυριακάτικες αναρτήσεις να μας το θυμίσει» σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ σχετικά με κυριακάτικη ανάρτηση του πρωθυπουργού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Και συνεχίζει η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ:

Στο μεσοδιάστημα ο πληθωρισμός έχει χτυπήσει κόκκινο, ένας στους δύο Έλληνες δεν πήγε διακοπές, η Ελλάδα κατέγραψε θλιβερές πρωτιές στην ΕΕ στις ακάλυπτες υγειονομικές ανάγκες και στους εργαζόμενους που δουλεύουν πάνω από 48 ώρες τη βδομάδα».

Με σκωπτικό τρόπο δε, προσθέτει: «Πάλι καλά που δεν ανέβασε κι αυτός ηλιοβασίλεμα σαν τον κύριο Σκέρτσο να το “κρατήσουν σε ένα συρτάρι του μυαλού τους” όσοι δεν τα βγάζουν πέρα» και καταλήγει: «Η χώρα χρειάζεται άλλη πολιτική. Με πάταξη των καρτέλ που αισχροκερδούν, μείωση των άδικων έμμεσων φόρων και ενίσχυση των εισοδημάτων. Αυτό είναι το σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ για την προοδευτική αλλαγή που έχει ανάγκη η κοινωνία για να ανασάνει».

H ανάρτηση του πρωθυπουργού