Α. Λοβέρδος: Αποχαιρετώ με θλίψη τον Δημήτρη Κωνσταντάρα. Θα τον θυμάμαι με φιλία και εκτίμηση

Πολιτική

ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ EUROKINISSI

Η ανάρτηση του Α. Λοβέρδου για την απώλεια του Δ. Κωνσταντάρα

Ο Ανδρέας Λοβέρδος αποχαιρετά τον Δημήτρη Κωνσταντάρα, ο οποίος πέθανε σήμερα σε ηλικία 79 ετών.

«Αποχαιρετώ με θλίψη τον Δημήτρη Κωνσταντάρα. Ήταν συνάδελφος βουλευτής και μου εμπιστεύτηκε τις παρουσιάσεις τριών βιβλίων του, δύο αφιερωμένα στον πατέρα του, Λάμπρο Κωνσταντάρα και ένα με πολιτικό περιεχόμενο. Θα τον θυμάμαι με φιλία και εκτίμηση», αναφέρει ο κ. Λοβέρδος.

