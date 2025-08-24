Κ. Μητσοτάκης: Όσοι μας κατηγορούν για την στήριξη στην Ουκρανία, είναι οι ίδιοι που ζητούν να ξεχάσουμε το τραύμα της Κύπρου

Στο Ουκρανικό και τη διπλωματική κινητικότητα των τελευταίων ημερών αναφέρθηκε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στην πρώτη του εβδομαδιαία ανασκόπηση μετά τη θερινή «ανάπαυλα».

«Κάνουμε αυτό που επιτάσσει η θέση μας στον πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι μεγάλες γεωπολιτικές μας επιλογές. Τη θέση αυτή την κερδίσαμε με κόπο. Η πατρίδα μας πλήρωσε πολύ ακριβά την ευρωπαϊκή απομόνωση τα χρόνια της οικονομικής κρίσης», όπως υπογράμμισε. «Δεν θα επιτρέψουμε ποτέ ξανά η Ελλάδα να βρεθεί στο περιθώριο. Στηρίξαμε την Ουκρανία από την πρώτη στιγμή. Στηρίξαμε τον αμυνόμενο απέναντι στον επιτιθέμενο σε μια απροκάλυπτη εισβολή και κατάφωρη παραβίαση της κυριαρχίας μιας χώρας. Είμαστε με την Ευρώπη. Είμαστε με τη Δύση. Είμαστε με τη διεθνή νομιμότητα. Δεν μπορούμε να δεχτούμε την αλλαγή συνόρων με τη βία ως συνήθη πρακτική».

Ο πρωθυπουργός απάντησε σε υψηλούς τόνους στους επικριτές της κυβερνητικής στάσης, λέγοντας: «Είναι οι ίδιοι που με τη στάση τους μας ζητούν να ξεχάσουμε το τραύμα της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο».

«Θα στηρίξουμε τους πυρόπληκτους»

Αναφορικά με τις καταστροφικές πυρκαγιές στη χώρα μας, ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε: «Η ανθρώπινη ζωή είναι το υπέρτατο αγαθό. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα στηρίξουμε τους πληγέντες: ήδη ανακοινώσαμε τη χορήγηση στεγαστικής συνδρομής σε φυσικά και νομικά πρόσωπα για επισκευή ή ανακατασκευή κτηρίων, επιδότηση ενοικίου ή συγκατοίκησης έως 500 ευρώ για προσωρινή στέγαση μόνιμων κατοίκων, οικονομική ενίσχυση 600 ευρώ ανά νοικοκυριό για την κάλυψη πρώτων αναγκών, με προσαύξηση για πολύτεκνες οικογένειες και ΑμεΑ, ενώ έως 6.000 ευρώ θα δοθούν για αντικατάσταση ή επισκευή οικοσκευής της κύριας κατοικίας. Για τις πληγείσες περιοχές που κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, προβλέπεται τριετής απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ, ενώ δίνεται η δυνατότητα έκτακτης χρηματοδότησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την κάλυψη πρώτων αναγκών και αποκατάσταση ζημιών σε δίκτυα και υποδομές».

Ολόκληρη η ανάρτηση του πρωθυπουργού